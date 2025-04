Il Celje vince ancora e si slancia in classifica prima della Fiorentina: E dopo le lamentele dell'allenatore arriva un rigore a tempo scaduto

Impegno casalingo anche per il Celje prima della gara di ritorno dei quarti di Conference contro la Fiorentina: la squadra di Riera ha vinto per 2-1 allo scadere contro il Mura. Partita aperta però dagli ospiti, in vantaggio con Antolin al 5'.

Il Celje poi ha sbagliato un rigore con Edmilson, l'uomo che aveva avuto l'ultima occasione giovedì scorso, al 43' mentre nella ripresa è arrivato il pareggio di Seslar al 72'.

Match winner al 95' alla fine è stato Svetlin, ancora una volta su rigore: Celje che così accorcia la distanza dal terzo posto in Slovenia.

Dopo le lamentele da parte del tecnico nello scorso match, sono dunque arrivati due tiri dal dischetto per il prossimo avversario dei viola.