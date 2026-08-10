La super offerta della Roma per un trequartista del Porto. E Soulé è sempre più ai margini della rosa

Se già c'erano pochi dubbi sul fatto che Matias Soulé avrebbe lasciato la Roma in questa sessione di mercato, adesso le possibilità che l'argentino resti nella Capitale diminuiscono ulteriormente. Su di lui, peraltro, c'è anche l'interesse della Fiorentina.

Già trovato il sostituto

Come riporta Sky Sport, infatti, la Roma sta conducendo un'importante trattativa per portare in giallorosso Rodrigo Mora, trequartista del Porto. Per lui il club capitolino ha messo sul tavolo un'offerta da 25 milioni più bonus, offerta molto allettante e che - qualora venisse accettata - metterebbe Soulé ancora più ai margini.