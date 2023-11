Non sarà della partita domani Jesper Karlsson: lo svedese, colpo di mercato ma fin qui piuttosto in ombra, del Bologna ha lamentato infatti una lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro, dopo essersi sottoposto ad esami nelle ultime ore. Niente partita con la Fiorentina dunque ma per lui l'assenza si prolungherà per un mese e mezzo circa.

