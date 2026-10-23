Vanoli prepara un ruolo inconsueto a Jimenez. E Dodò si candida a essere titolare

Paolo Vanoli potrebbe confermare quasi interamente la formazione vista contro il Como anche nella trasferta di domenica contro l’Inter. Nonostante la sconfitta, la Fiorentina ha mostrato qualcosa sul piano delle occasioni, mentre restano evidenti le difficoltà difensive. Come sottolinea Niccolò Ceccarini su TuttoMercatoWeb, il vero interrogativo in vista di San Siro riguarda soprattutto le corsie esterne.

Fiorentina, l’equilibrio non passa solo dalla difesa

I 17 gol subiti nelle prime sette giornate di campionato sono un dato che impone riflessioni. Tuttavia, secondo l’analisi di Ceccarini, la soluzione potrebbe non consistere semplicemente nell’aumentare la copertura tattica. La Fiorentina vuole costruire un’identità basata su un calcio propositivo, ma deve migliorare l’atteggiamento, l’approccio alle partite e soprattutto la gestione dei momenti decisivi. Sono aspetti sui quali Vanoli ha cercato di lavorare, con l’obiettivo di rendere la squadra più equilibrata senza rinunciare alle proprie idee di gioco. Per la sfida contro l’Inter, dunque, il tecnico potrebbe ripartire dalle certezze emerse contro il Como, evitando una rivoluzione nell’undici titolare.

Dodo, Jimenez e Valdepenas: due maglie in palio

Il principale dubbio riguarda le fasce, dove la Fiorentina non ha ancora trovato una soluzione definitiva. Viery, impiegato a sinistra, non convince pienamente in quella posizione: il suo punto di forza è giocare centralmente e il suo valore potrebbe emergere maggiormente con il tempo. Al momento, il ballottaggio sembra coinvolgere Dodo, Jimenez e Valdepenas, in corsa per due posti da titolare. I primi due potrebbero partire leggermente avvantaggiati, ma saranno le condizioni dei singoli e le ultime valutazioni di Vanoli a chiarire il quadro. La sensazione, quindi, è che la Fiorentina possa cambiare poco o nulla rispetto alla partita contro il Como. Le prossime ore saranno decisive per definire le scelte sulle corsie esterne, con l’ultima parola che spetterà naturalmente all’allenatore viola.