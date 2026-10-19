Calvarese: "Il gol di Liberali nasce da un fallo su Gonçalves, errore di Di Bello. Ma il Var è stato coerente"

Per anni arbitro in Serie A e oggi opinionista per Sportmediaset, Gianpaolo Calvarese ha dato la sua versione ‘scagionante’ nei confronti del Var, che ieri non ha invitato Di Bello ad andare a rivedere l'azione fallosa da cui è scaturito il vantaggio del Como al Franchi.

La linea Orsato

Il non intervento, secondo Calvarese, è da attribuirsi alla linea imposta da Orsato a partire da questa stagione: “Lo 0-1 di Liberali in Fiorentina-Como nasce da un fallo di Milla su Pedro Goncalves".

Coerenza

"Sbaglia Di Bello, ma il mancato intervento del VAR è coerente con la linea adottata quest'anno”.