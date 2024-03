La Fiorentina riparte dal campo: L'ultimo omaggio a Barone e poi si pensa al Milan. Un sicuro assente per Italiano sabato, mentre Comuzzo resta

I giocatori della Fiorentina hanno reso omaggio nella giornata di ieri all'ex direttore generale, Joe Barone. Questa mattina faranno lo stesso prima di tornare nuovamente in campo.

Prima seduta di allenamento

E' prevista proprio per stamani la prima seduta di allenamento settimanale, dopo quello che è accaduto al dirigente gigliato durante la trasferta di Bergamo. Non sarà certo facile per tutti far finta che la situazione sia normale, ma sabato ci sarà da affrontare il Milan al Franchi.

Sicuro assente

Salterà sicuramente l'incontro Giacomo Bonaventura, che era stato squalificato dopo la gara contro la Roma, sconterà l’esclusione contro il Milan, perché non si è giocato contro l'Atalanta.

Comuzzo resta

Non ci saranno i nazionali all'allenamento odierno, ma ci sarà invece Pietro Comuzzo che non parteciperà allo stage dell’Italia Under 20.