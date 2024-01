La Fiorentina Primavera di Galloppa strapazza l'Empoli e risale in classifica. Rubino scatenato, prima firma di Ievoli

Empoli-Fiorentina 0-3 (61' Ievoli, 82' Aut. Stassin, 86' Rubino)

FIORENTINA (1-3-4-2-1): Tognetti; Biagetti (C) (67' Kouadio), Baroncelli, Romani; Spaggiari (67' Scuderi, Ievoli, Harder (46' Vitolo), Fortini; Rubino (88' Mignani); Braschi (67' Gudelevicius), Sene.

A disp.: Leonardelli, Maggini, Sadotti, Kouadio, Scuderi, Vitolo, Gudelevicius, Mignani, Denes, Ofoma, Padilla. All.: Daniele Galloppa

Finisce qui! Gran bella vittoria della Fiorentina Primavera che batte nettamente l'Empoli a domicilio portandosi al 13esimo posto in classifica. Ben 3 vittorie nelle ultime 4 gare di campionato per la squadra di Galloppa che sale a quota 20 punti

90+1' Il croato Majdanzic commette un fallo al limite dell'espulsione sul centrocampista viola Gudelevicius ma l'arbitro sceglie di non infierire

90' 3 minuti di recupero

88' C'è spazio anche per Mignani, che prende il posto di Rubino nella Fiorentina, migliore in campo per distacco della gara

86' GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Bellissimo diagonale mancino di Rubino che chiude i conti! Perfetto assist di Gudelevicius per l'accorrente attaccante viola che fulmina Seghetti e tocca quota 7 gol in campionato! 0-3

82' GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Autorete del belga Stassin che infila la propria porta sul traversone teso al centro di Rubino, a conclusione di una bellissima azione viola passata da Gudelevicius e Fortini! 0-2

79' Fuori El Biache, entra Popov. Entrano anche Ansah e Majdanzic per Dragoner e Fini

76' Scuderi serve Rubino che dopo un paio di finte fa filtrare il pallone per l'accorrente Vitolo che però conclude debolmente e centrale senza creare problemi a Seghetti

75' Bel pallone di Romani per lo scatto di Rubino che si accentra sul destro e calcia potente: pallone alto e distante dalla porta di Seghetti

71' In ritardo, irruente, intervento di Kouadio su Vallarelli che costa un giallo scontato al centrale viola appena entrato

70' Fallo di Vitolo su Kaczmarski, piazzato per l'Empoli a 25 metri circa dalla porta difesa da Tognetti

67' Galloppa inserisce Scuderi, Gudelevicius e Kouadio, fuori Braschi, Biagetti e Spaggiari. Triplo cambio per la Fiorentina

66' Conclude malamente Rubino che spedisce sulla barriera, murata poi stavolta la conclusione di Ievoli ed Empoli che può ripartire

65' Si accende ancora Rubino, che fa ammonire Bacci dopo averlo saltato. Altra punizione molto invitante dal limite per la Fiorentina

64' Pallone lungo a cercare Braschi in profondità, scatta la punta viola ma arriva l'uscita coi piedi di Seghetti che spara in fallo laterale

62' Primo gol assoluto in Primavera per il classe 2005 cresciuto nel vivaio viola, ormai da molti anni di casa alla Fiorentina

61' GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Ievoli! Vantaggio gigliato col mancino stupendo al volo del centrocampista viola, che prima centra la barriera col destro e poi trafigge con un gran mancino Seghetti. 0-1!

60' Steso Rubino proprio al limite dell'area da Tosto, tra l'altro fresco di ammonizione. Interessantissimo piazzato a favore della Fiorentina

59' Ammonito Tosto che commette fallo su Braschi a metà campo, classico fallo tattico del difensore di casa

58' Primo quarto d'ora di ripresa nettamente di marca empolese, fatica ora ad uscire la Fiorentina

55' Ievoli mette giù ingenuamente Vallarelli e ci sarà una punizione all'altezza dei 30 metri dalla porta di Tognetti a favore dell'Empoli

51' Gaj sgasa a destra e arriva al cross, buona uscita di Tognetti che anticipa Nabian, inseritosi sul secondo palo

48' Nabian controlla in area di rigore ma poi tenta senza successo un'azione personale, non ottenendo nemmeno il calcio d'angolo

46' L'Empoli inserisce il portoghese Nabian per Sodero, la Fiorentina ha invece inserito Vitolo per Harder

46' Via al secondo tempo! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo a Vinci, gara ancora a reti bianche

45' 2 minuti di recupero

36' Calcia malissimo lo stesso El Biache, che spara altissimo sopra la traversa, pallone altissimo

35' Biagetti stende il belga El Biache e viene ammonito. Punizione molto pericolosa per l'Empoli e scatta la squalifica per il capitano viola, che era in diffida

33' Conclusione su punizione da parte di Sodero col mancino, bravo Tognetti a parare respingendo con sicurezza il tiro potente ma sul suo palo

29' Vento fortissimo a Vinci, al Centro sportivo di Petroio. Un fattore che sta influenzando e non poco il ‘derby’ tra le due compagini

26' Secondo quanto raccolto, l'assenza del centravanti titolare della Fiorentina Maat Daniel Caprini è dovuto ad una piccola lesione muscolare. Niente di grave ma la squadra di Galloppa non ha certo rischiato un elemento troppo importante

22' Finisce sul taccuino dell'arbitro Braschi, che commette fallo sul polacco Gaj. A dire la verità non era un fallo così duro quello della punta viola, tuttavia

20' Ievoli ci prova da fuori, insidioso destro in diagonale della mezzala viola che viene deviato in corner, su cui sviluppi la Fiorentina però non punge la difesa empolese

18' Brutto tiro d'esterno di Harder dal limite dell'area, dopo una buona sponda di Sene. Frettoloso nell'occasione il centrocampista della Fiorentina

15' Dragoner interviene su Rubino con un fallo da netta espulsione, ma se la cava con il giallo: ammonito il centrale ungherese, capitano dell'Empoli

12' Conclusione molto velleitaria dai 30 metri di Baroncelli, pallone che finisce in orbita. Buona però la circolazione di palla della Fiorentina finora

8' SPAGGIARI! Fiorentina pericolosissima con la conclusione dell'esterno viola da dentro l'area che viene murata, poi Braschi spara altissimo impattando male il tiro

7' Biagetti conclude in porta raccogliendo una respinta maldestra della difesa di casa sul corner di Rubino ma il suo tiro è fuori misura, pallone sul fondo

6' Rubino viene steso e guadagna una pericolosa punizione sul fallo del polacco Kaczmarski. Batte lo stesso Rubino, deviazione di testa della difesa empolese ed è ancora angolo per la Fiorentina

4' Ottiene un corner la Fiorentina che sta facendo la gara in questo avvio di partita. Braschi viene murato in corner da Fini al momento del cross da ottima posizione

2' Vengono a contatto il portiere empolese Seghetti e Rubino, che vengono a contatto sugli sviluppi di un'uscita un po' avventata del numero 1 di casa. L'arbitro fischia il classico mix tra fallo di confusione e ‘palla contesa palla alla difesa’

1'Partiti! FORZA VIOLA!

Il girone d'andata del Primavera 1 si è chiuso alla grande per la Fiorentina che ha messo insieme 7 punti nelle ultime 3 gare, uscendo dalla zona play-out. La squadra di Galloppa cerca allora la continuità nel derby con l'Empoli a Monteboro: appuntamento alle 11 e Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell'incontro.