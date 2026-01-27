Fiorentina-Como: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
La Fiorentina è pronta a tornare in campo questa sera nella gara casalinga contro il Como, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
Inizia qui il percorso nella coppa nazionale per i ragazzi di Vanoli, che si trovano davanti in gara secca subito una delle squadre più in forma d'Italia, con i temibili di Fabregas reduci da due vittorie extra large contro Lazio e Torino.
Come di consueto Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito, con ampio pre e post partita, le parole dei protagonisti, le pagelle e tanto altro. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del proprio PC o refreshare la pagina web corrente.
