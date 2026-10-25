Dal Monumental al Bernabeu, fino a San Siro: per Mastantuono è l'ora di proporre le sue qualità più vicino all’area avversaria
Dal Monumental al Bernabeu, fino a San Siro: Franco Mastantuono è un talento abituato ai grandi palcoscenici. Il numero 30 viola ha già attirato qualche critica per la tendenza ad accentrarsi e sfruttare il suo mancino, una qualità rara in Serie A. Il giovane argentino, però, deve diventare una risorsa decisiva per la Fiorentina, che al momento si affida molto alle sue giocate.
E Vanoli deve…
Al tecnico Paolo Vanoli spetta il compito di alleggerirlo dai troppi compiti in fase di costruzione. Contro il Como, in 69 minuti, Mastantuono ha vinto nove duelli e completato quattro dribbling, creando superiorità numerica ma restando lontano dalla porta.
Più vicino all'area
Come riferito dal Corriere dello Sport di oggi ora l’obiettivo è riproporre queste qualità più vicino all’area avversaria, a partire dalla sfida contro l’Inter.