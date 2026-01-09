Allegri: "Questo per noi è un momento importante e difficile, ma per la la Fiorentina ci faremo trovare pronti"

Il tecnico del Milan Massimo Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa spiegando quanto la concentrazione della squadra ora sia tutta verso la gara contro la Fiorentina in programma domenica pomeriggio.

“Contro la Fiorentina noi saremo pronti"

Allegri ha commentato: "Questo è un momento importante e difficile, dobbiamo affrontare ogni partita con calma. Dispiace non aver vinto in casa, abbiamo tirato molto ma non è servito, anzi siamo stati anche fortunati perché potevamo perderla. Per Firenze avremo quasi tutti i giocatori a disposizione e ci faremo trovare pronti".

“Adesso dobbiamo recuperare energie”

E sul rigore concesso al Genoa all'ultimo minuto di recupero e che non è stato finalizzato dai rossoblu si è espresso così: "Dobbiamo maturare in quelle situazioni, non puoi prendere un rigore contro alla fine così. Ora dobbiamo recuperare energie e andare a Firenze".

