La Fiorentina Primavera torna con un pareggio dalla Liguria. Prova agrodolce per Leonardelli, per i viola segna Mazzeo
Genoa-Fiorentina 1-1 (46' Mazzeo, 58' Rig. Lafont)
FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnone, Balbo; Deli, Montenegro (64' Conti), Atzeni (Angiolini 64'); Evangelista (74' Bonanno), Puzzoli, Mazzeo (86' Maiorana)
A disp.: Dolfi, Fei, Batignani, Sturli, Mataran, Pirrò, Morazzini.
Allenatore: Daniele Galloppa
Questo pomeriggio, in attesa dell’esordio ufficiale della Prima squadra di Stefano Pioli, torna in campo la Primavera di Daniele Galloppa. I ragazzi viola questo pomeriggio sono attesi dalla delicata trasferta di Genoa: alle ore 16.30 affronteranno i rossoblu nel capoluogo ligure. L’obiettivo dei gigliati è quello di provare a ripetersi dopo la vittoria all’esordio contro il Torino. Pesante l’assenza di bomber Riccardo Braschi che, come avvenuto finora, resterà aggregato alla prima squadra anche in occasione della trasferta di domani e per questo non sarà presente coi pari età quest’oggi. La Primavera viola in caso di vittoria potrebbe volare in testa da sola, sfruttando il passo falso dei campioni d’Italia dell’Inter.
95'
Finisce qui! Fiorentina che ottiene un pareggio in casa del Genoa. In rete Mazzeo per i viola e per il Genoa Lafont su rigore
91'
Ammonito Sadotti che commette fallo su Gibertini
90'
5 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Cappai
88'
Trapani imbuca per Maiorana sul secondo palo, l'attaccante viola rimette al centro all'indietro un pallone invitante ma nessun compagno ha seguito l'azione e il Genoa libera la propria area di rigore
86'
Fuori Mazzeo, dentro Maiorana, cambio per la Fiorentina
85'
Schema viola: tocco per Puzzoli che sfila al marcatore e cerca il sinistro a giro, pallone ben parato a terra da Baccelli
84'
Punizione per la Fiorentina ai 25 metri dalla porta del Genoa. Conti sul pallone
83'
Fuori Zulevic, dentro Galvano
-
Zulevic fallisce un gol incredibile
Albè fugge a sinistra e arriva al tiro da posizione defilata, Leonardelli ribatte e Zulevic a porta vuota da mezzo metro mette sulla traversa, fallendo un gol incredibile e graziando la Fiorentina
80'
Sadotti vicinissimo al gol!
Colpo di testa di Sadotti sul corner a rientrare di Angiolini e parata di Baccelli, Fiorentina vicinissima al gol dell'1-2!
79'
Si accende Puzzoli che calcia in porta, stavolta col destro, tiro
-
Bella parata di Leonardelli!
Deli perde un pallone terribile al limite dell'area, il Genoa libera Zuletic con Carbone ma l'attaccante slovacco viene fermato da Leonardelli, che intuisce le intenzioni del giocatore ligure e para distendendosi alla propria sinistra
78'
Dentro Albè per il Genoa, esce Pallavicini
-
Puzzoli ha spazio per il cross, ma in area del Genoa non c'è nessuno. La Fiorentina oggi ha risentito parecchio della mancanza di un attaccante di riferimento
-
Fuori Evangelista e dentro Bonanno, che debutta così in Primavera
-
Gioco che si ferma per il cooling break
-
Bella accelerazione di Balbo a sinistra, Pallavicini lo strattona reiteratamente e viene ammonito
-
Gioca molto bene il Genoa, imbucata di Carbone per Gibertini che calcia trovando il puntuale intervento di Turnone, che devia in corner il tiro del giocatore di casa
-
Pericoloso il Genoa, che riesce a sfondare in area e andare al cross, Gibertini di testa non riesce ad intervenire, difesa viola che poi libera allontanando la minaccia
-
Duro fallo di Dodde su Evangelista, ammonito il centrocampista del Genoa
-
Cambi per la Fiorentina: dentro Conti e Angiolini, fuori Atzeni e Montenegro
-
Ora il Genoa è pimpante, merito del pari immediato e della freschezza del neo entrato Gibertini. Fiorentina che deve reagire
-
Pari ligure
GOL DEL GENOA. Lafont incrocia col sinistro e spiazza Leonardelli, 1-1
57'
Leonardelli esce travolgendo Pallavicini in maniera goffa e insensata dopo una dormita evidente dei centrali viola. Dopo una prova finora eccezionale, il portiere viola commette una grande leggerezza
56'
Nel Genoa entrano Gibertini e Dodde, escono Grossi e Mendolia
-
Primo giallo anche in casa Fiorentina, è per Montenegro, che viene ammonito per una trattenuta su Carbone
-
Bravo Balbo che punta e supera Odero, il difensore del Genoa lo trattiene e sarà punizione per la Fiorentina
-
Genoa che costruisce una buona azione provando a liberare al tiro Mendolia, chiude la Fiorentina che concede però il calcio d'angolo
-
SEGNA MAZZEO!
GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Azione magistrale di contropiede della Fiorentina, Trapani ruba palla, serve Deli che allarga per Mazzeo, ottima giocata dell'ala viola che si sposta la sfera sul mancino e sigla il vantaggio viola! 0-1
46'
Via alla ripresa!
Inizia il secondo tempo, FORZA VIOLA!
47'
Termina il primo tempo, gara sullo 0-0. Decisivo il portiere della Fiorentina Pietro Leonardelli che al 30' ha parato il rigore di Zuletic
-
Grossi dalla bandierina, pallone a rientrare messo fuori dalla difesa viola
-
2 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Cappai
-
Cross di Balbo, sponda di Deli che difende bene il pallone favorendo Puzzoli, cerca un pertugio per liberare il sinistro il giocatore viola ma la difesa del Genoa è molto attenta e scherma ancora il 10 gigliato
-
Puzzoli viene colpito al volto da una pallonata e resta momentaneamente a terra, per fortuna niente di grave per il fantasista della Fiorentina
-
Ancora super Leonardelli!
Bellissima iniziativa di Mendolia che prima salta Montenegro poi dopo un rimpallo punta e supera Sadotti, mancino a giro dal limite del calciatore rossoblu e grandissima parata di Leonardelli che devia sul palo il
37'
La Fiorentina ottiene un calcio di punizione ai 40 metri dalla porta del Genoa, Puzzoli sul pallone
-
Alti ritmi in campo, la Fiorentina fatica ad entrare nell'area del Genoa sbagliando spesso l'ultima giocata
-
VOLA E PARA LEONARDELLI!
Calcia a incrociare lo slovacco Zulevic ma vola Pietro Leonardelli che para il rigore dell'attaccante di casa! Super intervento del numero 22 gigliato!
-
Rigore per il Genoa
Penalty concesso ai liguri per un fallo dubbio di Atzeni su Lafont, l'intervento del giocatore viola sembrava molto leggero
-
Ottimo recupero di Sadotti che poi pesca Atzeni, controllo e tiro senza troppi fronzoli del centrocampista viola: conclusione murata
-
Mazzeo sfida nell'uno contro uno Odero che però riesce molto bene a impedirgli di pungere l'area del Genoa
-
Gioco che riparte dopo che squadre e terna si sono potuti rinfrescare
-
Gioco che viene momentaneamente fermato dall'arbitro Cappai: ci sarà il cooling break
-
Calcia alto Grossi col destro andando verso la porta ma in maniera imprecisa, pallone che termina sopra la traversa della porta viola
-
Interessante piazzato guadagnato dal Genoa, che spedirà il pallone in area viola da ottima posizione
-
Calcia male il francese Lafont, pallone deviato che però giunge a
-
Odero prova a superare Balbo che però lo contiene bene, il terzino del Genoa ottiene comunque un calcio d'angolo
-
Pericoloso il Genoa, con Carbone e Mendolia che scambiano in area viola: Carbone conclude ma trova la respinta di piede di Leonardelli
-
Ottiene un corner la Fiorentina, che gioca palla corta ma poi spreca tutto con Deli, che però spedisce il pallone tra le mani di Bacelli con un cross completamente fuori misura
-
Conclusione del Genoa in contropiede, ma spara fuori misura col sinistro Mendolia
-
Caparbia azione di Mazzeo a sinistra, l'ala viola riesce ad andare al cross col mancino ma non trova compagni in area, difesa ligure che poi riesce a sbrogliare la situazione
-
Pericoloso Odero sulla destra, il terzino del Genoa salta secco Balbo e lo costringe a commettere fallo. L'esterno sinistro viola però riesce a cavarsela senza ammonizione
-
Giocano corto Puzzoli e Deli, che cross a uscire poi col sinistro, sul secondo palo la Fiorentina riesce a trovare lo spazio per una conclusione ma la difesa del Genoa respinge
-
Calcia Puzzoli col suo sinistro, pallone deviato in corner
-
Grossi entra duro su Puzzoli, in netto ritardo: ammonito subito il calciatore del Genoa dal direttore di gara Cappai
-
Cross profondo di Carbone dalla sinistra, sfera troppo lunga per lo slovacco Zulevic, abbranca il pallone in presa Leonardelli
-
Si fa subito vedere Puzzoli, che prova a scardinare la difesa del Genoa, al 10 viola riescono bene i primi due dribbling poi si intestardisce troppo e viene fermato
-
Si parte!
Via alla sfida, FORZA VIOLA!
Squadre che osservano un minuto di silenzio per la scomparsa di Sidio Corradi, storico ex calciatore del Genoa
Squadre in campo, a brevissimo il fischio d'inizio di Genoa-Fiorentina