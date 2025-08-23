La Fiorentina Primavera torna con un pareggio dalla Liguria. Prova agrodolce per Leonardelli, per i viola segna Mazzeo

Genoa-Fiorentina 1-1 (46' Mazzeo, 58' Rig. Lafont)

FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnone, Balbo; Deli, Montenegro (64' Conti), Atzeni (Angiolini 64'); Evangelista (74' Bonanno), Puzzoli, Mazzeo (86' Maiorana)

A disp.: Dolfi, Fei, Batignani, Sturli, Mataran, Pirrò, Morazzini.

Allenatore: Daniele Galloppa

Questo pomeriggio, in attesa dell’esordio ufficiale della Prima squadra di Stefano Pioli, torna in campo la Primavera di Daniele Galloppa. I ragazzi viola questo pomeriggio sono attesi dalla delicata trasferta di Genoa: alle ore 16.30 affronteranno i rossoblu nel capoluogo ligure. L’obiettivo dei gigliati è quello di provare a ripetersi dopo la vittoria all’esordio contro il Torino. Pesante l’assenza di bomber Riccardo Braschi che, come avvenuto finora, resterà aggregato alla prima squadra anche in occasione della trasferta di domani e per questo non sarà presente coi pari età quest’oggi. La Primavera viola in caso di vittoria potrebbe volare in testa da sola, sfruttando il passo falso dei campioni d’Italia dell’Inter.

