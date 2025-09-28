La Fiorentina nel derby contro il Pisa non incide e si trova a rinviare ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato
Fiorentina-Pisa 0-0
Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia (79' Sohm), Dodô; Fazzini (87' Dkezo), Gudmundsson (74' Piccoli); Kean.
-
94'
Finisce qui la gara: la Fiorentina pareggia in casa del Pisa 0-0, vittoria in campionato ancora rimandata.
-
91'
Kean cestina una grande occasione da gol!
Bella azione della Fiorentina con Dodô che serve Piccoli in area, il quale passa il pallone a Kean che prima si sistema il pallone e poi va a calciare altissimo
-
90'
Assegnati quattro minuti di recupero.
-
88'
Ci prova subito Dzeko, la sua conclusione viene murata dal blocco difensivo del Pisa.
-
87'
Cambio anche nella Fiorentina: esce Fazzini, tocca a Dzeko che va a fare il terzo attaccante con Kean e Piccoli.
-
87'
Cambio nel Pisa: esce Tramoni, tocca a Moreo.
-
84'
Fase confusa della gara, con il Pisa che sta attaccando con continuità mentre la Fiorentina si è abbassata nella sua metà campo.
-
81'
Che occasione per il Pisa!
Brividi per la Fiorentina, con l'ex viola Cuadrado che elude Dodô e calcia centrando il palo: sul rimpallo tocca il pallone con il braccio Pongracic, ma dopo un consulto con il VAR fa proseguire il gioco.
-
79'
Altro cambio per la Fiorentina: esce Nicolussi Caviglia, va in campo Sohm.
-
76'
Paratona di Semper su conclusione ravvicinata di Ranieri, ma anche qua c'era fuorigioco.
-
74'
Cambio nella Fiorentina: esce Gudmundsso, va in campo Piccoli.
-
71'
Gol annnullato al Pisa per il tocco di mano di Meister prima della conclusione.
-
70'
Segna Meister con un gran tiro destinato sotto la traversa, ma c'è una revisione al VAR dopo un possibile tocco con la mano.
-
68'
Gudmundsson viene lanciato sulla sua fascia ma viene chiuso da Canestrelli al momento del cross.
-
65'
Triplo cambio per il Pisa: escono Leris, Marin e Nzola, vanno in campo Cuadrado, Vural e Meister.
-
62'
Bella azione della Fiorentina sugli sviluppi di un calcio di punizione, con Pongracic in area che pesca Kean, il quale segna ma è nuovamente in fuorigioco.
-
59'
Pallone di Tourè per il colpo di testa di Nzola
-
56'
Segna Kean, ma c'è fuorigioco.
-
54'
Pisa pericoloso con Leris che evita Dodô e tira, pallone che esce vicino al palo.
-
52'
Retropassagggio del Pisa per Semper che sbaglia e, con Kean nei paraggi, deve spedire il pallone in calcio d'angolo.
-
51'
Conclusione di Tourè, parata comoda di De Gea.
-
49'
Pallone per Kean in area che si gira e va alla conclusione senza però trovare la porta.
-
48'
Non ce la a proseguire Aebischer dopo aver accusato un problema fisico ed esce: va in campo Hojholt.
-
46'
Il secondo tempo inizia senza cambi da parte delle due squadre.
-
47'
Finisce 0-0 il primo tempo, con tante occasioni da entrambe le parti.
-
47'
Imbucata di Fazzini per Kean, che però è marcato stretto da Canestrelli e non trova il modo di andare al tiro.
-
45'
Ci saranno quattro minuti di recupero.
-
43'
Pallone perso dal Pisa, lo prende Kean che dalla destra prova la conclusione, para Semper.
-
42'
Gran cross rasoterra di Gosens nel mezzo, ma non vanno alla conclusione né Gudmundsson né Kean.
-
42'
Ammonito Kean per proteste.
-
41'
Errore della difesa viola che fa recapitare il pallone nei pressi di Tramoni in area, salva tutto Pablo Marì.
-
37'
Occasione per la Fiorentina!
Gosens serve Nicolussi Caviglia che da fuori area calcia verso la porta, chiusura della difesa del Pisa; la gara adesso si accesa.
-
37'
Tourè ci prova in semirovesciata, pallone che finisce alto.
-
37'
Schema da calcio d'angolo con Nicolussi Caviglia che serve Fazzini, pallone per Mandragora che calcia in corsa spedendo il pallone altissimo.
-
32'
Dodô crossa per Kean che ci prova in acrobazia ma non trova la porta.
-
32'
Pablo Marì interviene per due volte in chiusura sulle azioni d'attacco la Fiorentina, ma la manovra della Fiorentina ancora non si è vista.
-
29'
Fiorentina che sta peccando di precisione in fase di impostazione, il Pisa tiene più palloni.
-
26'
Calcio di punizione per la Fiorentina battuto da
-
23'
Capocciata tra Tourè e Gosens, sanitari in campo per le medicazioni.
-
21'
Occasione per la Fiorentina
Dodô scappa sulla sua fascia e poi va al tiro cercando il secondo palo, c'è la deviazione di Semper ma l'arbitro non concede il calcio d'angolo.
-
18'
Nzola sembra poter proseguire la gara, nel frattempo la Fiorentina prova ad andare in are con Mandragora che viene chiuso dalla difesa avversaria.
-
15'
Gioco fermo: l'ex viola Nzola è a terra per un fastidio fisico.
-
13'
Altra occasione gigantesca per il Pisa!
Pisa all'attacco e cross al centro per Nzola che stacca di testa centrando in pieno la traversa.
-
12'
Occasione per il Pisa
Calcio d'angolo per i nerazzuri, pallone sul secondo palo per Tourè che da due passi calcia alto.
-
9'
Pressing frenetico del Pisa, con la Fiorentina che chiude come può sulle corsie.
-
6'
Ci prova Kean!
Azione d'attacco della Fiorentina, con Kean che si fa metà campo per poi cercare il tiro sul secondo palo, il pallone esce di poco.
-
5'
Pisa vicino al gol con una deviazione di Nzola, con il pallone che poi scorre sul fondo a fil di pallo.
-
3'
Ce la fa a proseguire De Gea, nel frattempo il Pisa continua ad attaccare.
-
2'
Cure mediche in corso per De Gea, che in uscita ha ricevuto un colpo al piede da Tourè lanciato verso l'area.
-
1'
Inizia il derby! Forza viola!