La Fiorentina nel derby contro il Pisa non incide e si trova a rinviare ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato

David Fabbri /

Fiorentina-Pisa 0-0

Fiorentina  (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia (79' Sohm), Dodô; Fazzini (87' Dkezo), Gudmundsson (74' Piccoli); Kean.

  • 94'
    Finisce qui la gara: la Fiorentina pareggia in casa del Pisa 0-0, vittoria in campionato ancora rimandata.

  • 91'
    Kean cestina una grande occasione da gol!

    Bella azione della Fiorentina con Dodô che serve Piccoli in area, il quale passa il pallone a Kean che prima si sistema il pallone e poi va a calciare altissimo

  • 90'
    Assegnati quattro minuti di recupero.

  • 88'
    Ci prova subito Dzeko, la sua conclusione viene murata dal blocco difensivo del Pisa.

  • 87'
    substitution
    Cambio anche nella Fiorentina: esce Fazzini, tocca a Dzeko che va a fare il terzo attaccante con Kean e Piccoli.

  • 87'
    substitution
    Cambio nel Pisa: esce Tramoni, tocca a Moreo.

  • 84'
    Fase confusa della gara, con il Pisa che sta attaccando con continuità mentre la Fiorentina si è abbassata nella sua metà campo.

  • 81'
    Che occasione per il Pisa!

    Brividi per la Fiorentina, con l'ex viola Cuadrado che elude Dodô e calcia centrando il palo: sul rimpallo tocca il pallone con il braccio Pongracic, ma dopo un consulto con il VAR fa proseguire il gioco.

  • 79'
    substitution
    Altro cambio per la Fiorentina: esce Nicolussi Caviglia, va in campo Sohm.

  • 76'
    Paratona di Semper su conclusione ravvicinata di Ranieri, ma anche qua c'era fuorigioco.

  • 74'
    substitution
    Cambio nella Fiorentina: esce Gudmundsso, va in campo Piccoli.

  • 71'
    Gol annnullato al Pisa per il tocco di mano di Meister prima della conclusione.

  • 70'
    Segna Meister con un gran tiro destinato sotto la traversa, ma c'è una revisione al VAR dopo un possibile tocco con la mano.

  • 68'
    Gudmundsson viene lanciato sulla sua fascia ma viene chiuso da Canestrelli al momento del cross.

  • 65'
    substitution
    Triplo cambio per il Pisa: escono Leris, Marin e Nzola, vanno in campo Cuadrado, Vural e Meister.

  • 62'
    Bella azione della Fiorentina sugli sviluppi di un calcio di punizione, con Pongracic in area che pesca Kean, il quale segna ma è nuovamente in fuorigioco.

  • 59'
    Pallone di Tourè per il colpo di testa di Nzola

  • 56'
    Segna Kean, ma c'è fuorigioco.

  • 54'
    Pisa pericoloso con Leris che evita Dodô e tira, pallone che esce vicino al palo.

  • 52'
    Retropassagggio del Pisa per Semper che sbaglia e, con Kean nei paraggi, deve spedire il pallone in calcio d'angolo.

  • 51'
    Conclusione di Tourè, parata comoda di De Gea.

  • 49'
    substitution
    Pallone per Kean in area che si gira e va alla conclusione senza però trovare la porta.

  • 48'
    substitution
    Non ce la a proseguire Aebischer dopo aver accusato un problema fisico ed esce: va in campo Hojholt.

  • 46'
    Il secondo tempo inizia senza cambi da parte delle due squadre.

  • 47'
    Finisce 0-0 il primo tempo, con tante occasioni da entrambe le parti.

  • 47'
    Imbucata di Fazzini per Kean, che però è marcato stretto da Canestrelli e non trova il modo di andare al tiro.

  • 45'
    Ci saranno quattro minuti di recupero.

  • 43'
    Pallone perso dal Pisa, lo prende Kean che dalla destra prova la conclusione, para Semper.

  • 42'
    yellow_card
    Gran cross rasoterra di Gosens nel mezzo, ma non vanno alla conclusione né Gudmundsson né Kean.

  • 42'
    yellow_card
    Ammonito Kean per proteste.

  • 41'
    Errore della difesa viola che fa recapitare il pallone nei pressi di Tramoni in area, salva tutto Pablo Marì.

  • 37'
    Occasione per la Fiorentina!

    Gosens serve Nicolussi Caviglia che da fuori area calcia verso la porta, chiusura della difesa del Pisa; la gara adesso si accesa.

  • 37'
    Tourè ci prova in semirovesciata, pallone che finisce alto.

  • 37'
    Schema da calcio d'angolo con Nicolussi Caviglia che serve Fazzini, pallone per Mandragora che calcia in corsa spedendo il pallone altissimo.

  • 32'
    Dodô crossa per Kean che ci prova in acrobazia ma non trova la porta.

  • 32'
    Pablo Marì interviene per due volte in chiusura sulle azioni d'attacco la Fiorentina, ma la manovra della Fiorentina ancora non si è vista.

  • 29'
    Fiorentina che sta peccando di precisione in fase di impostazione, il Pisa tiene più palloni.

  • 26'
    Calcio di punizione per la Fiorentina battuto da 

  • 23'
    Capocciata tra Tourè e Gosens, sanitari in campo per le medicazioni.

  • 21'
    Occasione per la Fiorentina

    Dodô scappa sulla sua fascia e poi va al tiro cercando il secondo palo, c'è la deviazione di Semper ma l'arbitro non concede il calcio d'angolo.

  • 18'
    Nzola sembra poter proseguire la gara, nel frattempo la Fiorentina prova ad andare in are con Mandragora che viene chiuso dalla difesa avversaria.

  • 15'
    Gioco fermo: l'ex viola Nzola è a terra per un fastidio fisico.

  • 13'
    Altra occasione gigantesca per il Pisa!

    Pisa all'attacco e cross al centro per Nzola che stacca di testa centrando in pieno la traversa. 

  • 12'
    Occasione per il Pisa

    Calcio d'angolo per i nerazzuri, pallone sul secondo palo per Tourè che da due passi calcia alto.

  • 9'
    Pressing frenetico del Pisa, con la Fiorentina che chiude come può sulle corsie.

  • 6'
    Ci prova Kean!

    Azione d'attacco della Fiorentina, con Kean che si fa metà campo per poi cercare il tiro sul secondo palo, il pallone esce di poco.

  • 5'
    Pisa vicino al gol con una deviazione di Nzola, con il pallone che poi scorre sul fondo a fil di pallo.

  • 3'
    Ce la fa a proseguire De Gea, nel frattempo il Pisa continua ad attaccare.

  • 2'
    Cure mediche in corso per De Gea, che in uscita ha ricevuto un colpo al piede da Tourè lanciato verso l'area.

  • 1'
    Inizia il derby! Forza viola!

