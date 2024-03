Renzi: "I 55 milioni del PNRR sono soldi dei cittadini. Noi li avremmo usati per gli ospedali, il PD invece ci rifà lo stadio"

In questi giorni di lutto e tristezza per la scomparsa di Joe Barone, il tema stadio (come tanti altri) è inevitabilmente e giustamente passato in secondo piano in casa Fiorentina. Ci è tornato però sopra Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze e tifoso viola.

“55 milioni? Soldi dei cittadini”

Il leader di Italia Viva ha commentato così la questione dei fondi del PNRR sul proprio canale YouTube: “La differenza tra il PD e Italia Viva è molto semplice: loro spendono 55 milioni europei per lo stadio, noi invece li avremmo usati per gli ospedali e le strade. Quei soldi spettano ai cittadini, lo stadio doveva essere rifatto da un privato”.