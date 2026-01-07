​​

Lazio-Fiorentina 1-1, tocca a Kean. Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Lazio-Fiorentina 1-1 (50' Cataldi, 55' Gosens)

Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Piccoli (60' Kean).

  • 63'
    63'

    Gioco fermo per una gomitata rifilata da Zaccagni a Pongracic nel tentativo di recuperare il pallone.

  • 60'
    substitution
    60'

    Cambio per la Fiorentina: esce Piccoli, va in campo Kean.

  • 58'
    58'

    Altra azione d'attacco della Fiorentina con Parisi che va alla conclusione sul primo palo, para Provedel.

  • 55'
    55'

    Gol della Fiorentina!

    GOOOOOL! GOSENS!!! Fagioli recupera un pallone e lo serve sulla sinistra dove c'è Gosens che in area scaraventa il pallone in porta per il pareggio viola!

  • 53'
    53'

    Ammonito Parisi per proteste.

  • 50'
    50'

    Gol della Lazio

    Segna Lazio con Cataldi. L'ex viola va verso l'area saltando la difesa, uno-due con l'altro ex della Fiorentina Vecino e conclusione in porta per l'1-0 dei biancocelesti.

  • 47'
    47'

    Ci prova con il tacco Gudmundsson

    Azione della Fiorentina con Gosens che serve il pallone in area per Gudmundsson che prova il tacco, para Provedel.

  • 45'
    45'

    Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per le due squadre.

  • 48'
    48'

    Il primo tempo tra Lazio e Fiorentina finisce 0-0: la squadra viola è apparsa più appannata che mai e non si è mai resa pericolosa.

  • 47'
    47'

    Cataldi va alla battuta di un calcio d'angolo, pallone che viene allontanato e va sui piedi di Isaksen che ci prova da lontano mandando il pallone alto.

  • 45'
    45'

    Ci saranno tre minuti di recupero.

  • 42'
    42'

    Dodô serve Mandragora, pallone per Gudmunssson sul quale interviene in area ad ostacolarlo Lazzari.

  • 39'
    39'

    Conclusione di Cancellieri, pallone che finisce alto.

  • 37'
    37'

    Lancio di Fagioli per Piccoli sul quale interviene Gila, ma c'era fuorigioco dell'attaccante viola.

  • 35'
    35'

    Ritmi un po' calati adesso, ma è sempre la Lazio a farsi vedere in zona offensiva.

  • 32'
    32'

    Gudmundsson prova ad imbeccare Piccoli, il quale però non arriva sul pallone e che rimpalla poi su Provedel.

  • 29'
    substitution
    29'

    Cambio obbligato per la Lazio, con Basic costretto ad uscire per una problematica fisica accusata: va in campo l'ex viola Vecino.

  • 26'
    yellow_card
    26'

    Ammonito Cancellieri nella Lazio per un fallo in attacco su Pongracic.

  • 25'
    25'

    Stavolta Lazzari va al cross rasoterra in area, allontana il pallone Dodô.

  • 23'
    23'

    Lazio che continua ad attaccare, va Gudmundsson ad intervenire su Lazzari prima che quest'ultimo possa andare al cross in area.

  • 21'
    yellow_card
    21'

    Dopo nemmeno un minuto si fa ammonire anche Gosens per un fallo su Isaksen.

  • 20'
    yellow_card
    20'

    Il primo cartellino giallo della partita è per Pongracic.

  • 19'
    19'

    Episodio dubbio in area della Lazio con Pongracic che trattiene Basic, per l'arbitro non c'è niente.

  • 18'
    18'

    Ancora Lazio in attacco con Romagnoli stavolta, salva ancora Fagioli.

  • 16'
    16'

    Altra grandissima occasione per la Lazio con Gila, che prima va di testa e salva sulla linea Fagioli, poi il difensore laziale calcia sulla respinta e stavolta a salvare la porta è Mandragora.

  • 15'
    15'

    Azione da gol per la Lazio

    Perde un pallone Comuzzo, lancio per Isaksen che perde tempo nel concludere e lo va a chiudere Gosens.

  • 13'
    13'

    Occasione per la Lazio

    Cancellieri lancia Basic in area che va alla conclusione, parata con il piede di De Gea!

  • 11'
    11'

    Pallone per Gudmundsson al limite dell'area, interviene Gila su di lui.

  • 8'
    8'

    Azione d'attacco costruita da Isaksen e Guendouzi, che mette il pallone nel mezzo sul quale va a chiudere Pongracic in area.

  • 5'
    5'

    Pallone di Dodô scodellato in area per Ndour, che poi commette fallo in attacco su Lazzari.

  • 3'
    3'

    Lazio che ci prova subito con Cancellieri, pallone che scorre in area fino ad arrivare a De Gea.

  • 1'
    1'

    Inizia la gara allo stadio ‘Olimpico’! Forza viola!

