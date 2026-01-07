Home / News Lazio-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com David Fabbri / 07 January 2026, 20:14 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Lazio-Fiorentina Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Piccoli. Seguici su Google News Notizie correlate Lazio-Fiorentina: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Una sola opzione e a pagamento La Fiorentina Primavera supera il Napoli al Viola Park e avanza ai quarti di Coppa Italia. Ecco il prossimo avversario gigliato 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta