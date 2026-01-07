Montagne russe per la Fiorentina, che prima ribalta la Lazio e poi si fa riagguantare in pieno recupero dai biancocelesti
Lazio-Fiorentina 2-2 (50' Cataldi, 55' Gosens, 88' rig. Gudmundsson, 95' Pedro)
Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Gosens (67' Ranieri); Ndour (67' Solomon), Fagioli, Mandragora, Parisi (91' Pablo Marì); Gudmundsson (91' Nicolussi Caviglia), Piccoli (60' Kean).
98'
Finisce la gara: la Fiorentina pareggia 2-2 contro la Lazio dopo essere andata in vantaggio su calcio di rigore a pochi minuti dalla fine con il rigore finalizzato da Gudmundsson, al quale ha replicato sempre dal dischetto poco dopo Pedro per i biancocelesti. Gli altri due gol, tutti nel secondo tempo, sono stati messi a segno prima da Cataldi per la Lazio e da Gosens per la Fiorentina
97'
Cartellino giallo per Nicolussi Caviglia.
95'
Pareggio della Lazio
Gol della Lazio: su calcio di rigore Pedro non sbaglia e sigla il 2-2 per i biancocelesti. Assegnati tre minuti aggiuntivi.
94'
Calcio di rigore per la Lazio
Rigore per la Lazio: trattenuta di Comuzzo su Zaccagni e l'arbitro assegna il tiro dal dischetto ai biancocelesti.
91'
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Gudmundsson e Parisi, vanno in campo Nicolussi Caviglia e Pablo Marì.
90'
Assegnati sei minuti di recupero.
88'
GOL DELLA FIORENTINA!
GOOOOL! GUDMUNDSSON!!!! L'attaccante viola dopo aver conquistato il calcio di rigore si presenta dagli undici metri e calcia, Provedel intercetta ma il pallone va sul palo e poi in porta per il 2-1 dei viola!
87'
Calcio di rigore per la Fiorentina! Dopo aver rivisto l'episodio VAR l'arbitro indica il dischetto!
85'
Contatto dubbio tra Gila e Gudmundsson in area della Lazio, revisione del VAR in corso.
83'
Calcio d'angolo per la Fiorentina, stacca Pongracic di testa con il pallone che va alto di poco.
82'
Ammonito Zaccagni per proteste.
80'
Gran pallone di Fagioli messo in area, ma Kean in area non trova la conclusione in porta.
79'
Si fa male Lazzari ed esce: per la Lazio va in campo Hysaj.
77'
Ci prova da lontano Pedro sull'altro fronte, para De Gea.
74'
Conclusione di Gudmunsson da fuori area, para Provedel.
73'
Paratona di De Gea!
Sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Lazio il pallone arriva in area, stacca Gila con De Gea che compie un intervento fondamentale; sulla respinta ci prova Romagnoli ma il portiere viola para ancora!
71'
Cambio nella Lazio: esce Isaksen, va in campo Pedro.
70'
Fiorentina un po' lenta in fase di costruzione, poi Fagioli va a commettere fallo su Zaccagni nel tentativo di recuperare il pallone e viene ammonito.
67'
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Gosens e Ndour, vanno in campo Ranieri e Solomon.
66'
Azione della Lazio con Guendouzi che pesca Lazzari, sul suo cross basso non arriva sull'altro lato Zaccagni.
63'
Gioco fermo per una gomitata rifilata da Zaccagni a Pongracic nel tentativo di recuperare il pallone.
60'
Cambio per la Fiorentina: esce Piccoli, va in campo Kean.
58'
Altra azione d'attacco della Fiorentina con Parisi che va alla conclusione sul primo palo, para Provedel.
55'
Gol della Fiorentina!
GOOOOOL! GOSENS!!! Fagioli recupera un pallone e lo serve sulla sinistra dove c'è Gosens che in area scaraventa il pallone in porta per il pareggio viola!
53'
Ammonito Parisi per proteste.
50'
Gol della Lazio
Segna Lazio con Cataldi. L'ex viola va verso l'area saltando la difesa, uno-due con l'altro ex della Fiorentina Vecino e conclusione in porta per l'1-0 dei biancocelesti.
47'
Ci prova con il tacco Gudmundsson
Azione della Fiorentina con Gosens che serve il pallone in area per Gudmundsson che prova il tacco, para Provedel.
45'
Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per le due squadre.
48'
Il primo tempo tra Lazio e Fiorentina finisce 0-0: la squadra viola è apparsa più appannata che mai e non si è mai resa pericolosa.
47'
Cataldi va alla battuta di un calcio d'angolo, pallone che viene allontanato e va sui piedi di Isaksen che ci prova da lontano mandando il pallone alto.
45'
Ci saranno tre minuti di recupero.
42'
Dodô serve Mandragora, pallone per Gudmunssson sul quale interviene in area ad ostacolarlo Lazzari.
39'
Conclusione di Cancellieri, pallone che finisce alto.
37'
Lancio di Fagioli per Piccoli sul quale interviene Gila, ma c'era fuorigioco dell'attaccante viola.
35'
Ritmi un po' calati adesso, ma è sempre la Lazio a farsi vedere in zona offensiva.
32'
Gudmundsson prova ad imbeccare Piccoli, il quale però non arriva sul pallone e che rimpalla poi su Provedel.
29'
Cambio obbligato per la Lazio, con Basic costretto ad uscire per una problematica fisica accusata: va in campo l'ex viola Vecino.
26'
Ammonito Cancellieri nella Lazio per un fallo in attacco su Pongracic.
25'
Stavolta Lazzari va al cross rasoterra in area, allontana il pallone Dodô.
23'
Lazio che continua ad attaccare, va Gudmundsson ad intervenire su Lazzari prima che quest'ultimo possa andare al cross in area.
21'
Dopo nemmeno un minuto si fa ammonire anche Gosens per un fallo su Isaksen.
20'
Il primo cartellino giallo della partita è per Pongracic.
19'
Episodio dubbio in area della Lazio con Pongracic che trattiene Basic, per l'arbitro non c'è niente.
18'
Ancora Lazio in attacco con Romagnoli stavolta, salva ancora Fagioli.
16'
Altra grandissima occasione per la Lazio con Gila, che prima va di testa e salva sulla linea Fagioli, poi il difensore laziale calcia sulla respinta e stavolta a salvare la porta è Mandragora.
15'
Azione da gol per la Lazio
Perde un pallone Comuzzo, lancio per Isaksen che perde tempo nel concludere e lo va a chiudere Gosens.
13'
Occasione per la Lazio
Cancellieri lancia Basic in area che va alla conclusione, parata con il piede di De Gea!
11'
Pallone per Gudmundsson al limite dell'area, interviene Gila su di lui.
8'
Azione d'attacco costruita da Isaksen e Guendouzi, che mette il pallone nel mezzo sul quale va a chiudere Pongracic in area.
5'
Pallone di Dodô scodellato in area per Ndour, che poi commette fallo in attacco su Lazzari.
3'
Lazio che ci prova subito con Cancellieri, pallone che scorre in area fino ad arrivare a De Gea.
1'
Inizia la gara allo stadio ‘Olimpico’! Forza viola!