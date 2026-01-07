​​

Montagne russe per la Fiorentina, che prima ribalta la Lazio e poi si fa riagguantare in pieno recupero dai biancocelesti

David Fabbri /

Lazio-Fiorentina 2-2 (50' Cataldi, 55' Gosens, 88' rig. Gudmundsson, 95' Pedro)

Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Gosens (67' Ranieri); Ndour (67' Solomon), Fagioli, Mandragora, Parisi (91' Pablo Marì); Gudmundsson (91' Nicolussi Caviglia), Piccoli (60' Kean).

  • 98'
    98'

    Finisce la gara: la Fiorentina pareggia 2-2 contro la Lazio dopo essere andata in vantaggio su calcio di rigore a pochi minuti dalla fine con il rigore finalizzato da Gudmundsson, al quale ha replicato sempre dal dischetto poco dopo Pedro per i biancocelesti. Gli altri due gol, tutti nel secondo tempo, sono stati messi a segno prima da Cataldi per la Lazio e da Gosens per la Fiorentina

  • 97'
    yellow_card
    97'

    Cartellino giallo per Nicolussi Caviglia.

  • 95'
    goal
    95'

    Pareggio della Lazio

    Gol della Lazio: su calcio di rigore Pedro non sbaglia e sigla il 2-2 per i biancocelesti. Assegnati tre minuti aggiuntivi.

  • 94'
    94'

    Calcio di rigore per la Lazio

    Rigore per la Lazio: trattenuta di Comuzzo su Zaccagni e l'arbitro assegna il tiro dal dischetto ai biancocelesti.

  • 91'
    91'

    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Gudmundsson e Parisi, vanno in campo Nicolussi Caviglia e Pablo Marì.

  • 90'
    90'

    Assegnati sei minuti di recupero.

  • 88'
    88'

    GOL DELLA FIORENTINA!

    GOOOOL! GUDMUNDSSON!!!! L'attaccante viola dopo aver conquistato il calcio di rigore si presenta dagli undici metri e calcia, Provedel intercetta ma il pallone va sul palo e poi in porta per il 2-1 dei viola!

  • 87'
    87'

    Calcio di rigore per la Fiorentina! Dopo aver rivisto l'episodio VAR l'arbitro indica il dischetto!

  • 85'
    85'

    Contatto dubbio tra Gila e Gudmundsson in area della Lazio, revisione del VAR in corso.

  • 83'
    83'

    Calcio d'angolo per la Fiorentina, stacca Pongracic di testa con il pallone che va alto di poco.

  • 82'
    yellow_card
    82'

    Ammonito Zaccagni per proteste.

  • 80'
    80'

    Gran pallone di Fagioli messo in area, ma Kean in area non trova la conclusione in porta.

  • 79'
    substitution
    79'

    Si fa male Lazzari ed esce: per la Lazio va in campo Hysaj.

  • 77'
    77'

    Ci prova da lontano Pedro sull'altro fronte, para De Gea.

  • 74'
    74'

    Conclusione di Gudmunsson da fuori area, para Provedel.

  • 73'
    73'

    Paratona di De Gea!

    Sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Lazio il pallone arriva in area, stacca Gila con De Gea che compie un intervento fondamentale; sulla respinta ci prova Romagnoli ma il portiere viola para ancora!

  • 71'
    substitution
    71'

    Cambio nella Lazio: esce Isaksen, va in campo Pedro.

  • 70'
    yellow_card
    70'

    Fiorentina un po' lenta in fase di costruzione, poi Fagioli va a commettere fallo su Zaccagni nel tentativo di recuperare il pallone e viene ammonito.

  • 67'
    substitution
    67'

    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Gosens e Ndour, vanno in campo Ranieri e Solomon.

  • 66'
    66'

    Azione della Lazio con Guendouzi che pesca Lazzari, sul suo cross basso non arriva sull'altro lato Zaccagni.

  • 63'
    63'

    Gioco fermo per una gomitata rifilata da Zaccagni a Pongracic nel tentativo di recuperare il pallone.

  • 60'
    substitution
    60'

    Cambio per la Fiorentina: esce Piccoli, va in campo Kean.

  • 58'
    58'

    Altra azione d'attacco della Fiorentina con Parisi che va alla conclusione sul primo palo, para Provedel.

  • 55'
    55'

    Gol della Fiorentina!

    GOOOOOL! GOSENS!!! Fagioli recupera un pallone e lo serve sulla sinistra dove c'è Gosens che in area scaraventa il pallone in porta per il pareggio viola!

  • 53'
    53'

    Ammonito Parisi per proteste.

  • 50'
    50'

    Gol della Lazio

    Segna Lazio con Cataldi. L'ex viola va verso l'area saltando la difesa, uno-due con l'altro ex della Fiorentina Vecino e conclusione in porta per l'1-0 dei biancocelesti.

  • 47'
    47'

    Ci prova con il tacco Gudmundsson

    Azione della Fiorentina con Gosens che serve il pallone in area per Gudmundsson che prova il tacco, para Provedel.

  • 45'
    45'

    Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per le due squadre.

  • 48'
    48'

    Il primo tempo tra Lazio e Fiorentina finisce 0-0: la squadra viola è apparsa più appannata che mai e non si è mai resa pericolosa.

  • 47'
    47'

    Cataldi va alla battuta di un calcio d'angolo, pallone che viene allontanato e va sui piedi di Isaksen che ci prova da lontano mandando il pallone alto.

  • 45'
    45'

    Ci saranno tre minuti di recupero.

  • 42'
    42'

    Dodô serve Mandragora, pallone per Gudmunssson sul quale interviene in area ad ostacolarlo Lazzari.

  • 39'
    39'

    Conclusione di Cancellieri, pallone che finisce alto.

  • 37'
    37'

    Lancio di Fagioli per Piccoli sul quale interviene Gila, ma c'era fuorigioco dell'attaccante viola.

  • 35'
    35'

    Ritmi un po' calati adesso, ma è sempre la Lazio a farsi vedere in zona offensiva.

  • 32'
    32'

    Gudmundsson prova ad imbeccare Piccoli, il quale però non arriva sul pallone e che rimpalla poi su Provedel.

  • 29'
    substitution
    29'

    Cambio obbligato per la Lazio, con Basic costretto ad uscire per una problematica fisica accusata: va in campo l'ex viola Vecino.

  • 26'
    yellow_card
    26'

    Ammonito Cancellieri nella Lazio per un fallo in attacco su Pongracic.

  • 25'
    25'

    Stavolta Lazzari va al cross rasoterra in area, allontana il pallone Dodô.

  • 23'
    23'

    Lazio che continua ad attaccare, va Gudmundsson ad intervenire su Lazzari prima che quest'ultimo possa andare al cross in area.

  • 21'
    yellow_card
    21'

    Dopo nemmeno un minuto si fa ammonire anche Gosens per un fallo su Isaksen.

  • 20'
    yellow_card
    20'

    Il primo cartellino giallo della partita è per Pongracic.

  • 19'
    19'

    Episodio dubbio in area della Lazio con Pongracic che trattiene Basic, per l'arbitro non c'è niente.

  • 18'
    18'

    Ancora Lazio in attacco con Romagnoli stavolta, salva ancora Fagioli.

  • 16'
    16'

    Altra grandissima occasione per la Lazio con Gila, che prima va di testa e salva sulla linea Fagioli, poi il difensore laziale calcia sulla respinta e stavolta a salvare la porta è Mandragora.

  • 15'
    15'

    Azione da gol per la Lazio

    Perde un pallone Comuzzo, lancio per Isaksen che perde tempo nel concludere e lo va a chiudere Gosens.

  • 13'
    13'

    Occasione per la Lazio

    Cancellieri lancia Basic in area che va alla conclusione, parata con il piede di De Gea!

  • 11'
    11'

    Pallone per Gudmundsson al limite dell'area, interviene Gila su di lui.

  • 8'
    8'

    Azione d'attacco costruita da Isaksen e Guendouzi, che mette il pallone nel mezzo sul quale va a chiudere Pongracic in area.

  • 5'
    5'

    Pallone di Dodô scodellato in area per Ndour, che poi commette fallo in attacco su Lazzari.

  • 3'
    3'

    Lazio che ci prova subito con Cancellieri, pallone che scorre in area fino ad arrivare a De Gea.

  • 1'
    1'

    Inizia la gara allo stadio ‘Olimpico’! Forza viola!

