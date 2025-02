Baldini: "Non si può rimproverare a Kean di essersi tolto la maglia, questa Fiorentina può fare a meno di lui adesso".

Questo pomeriggio il giornalista di RaiSport Enzo Baldini ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina, a tre giorni dalla sfida casalinga contro il Como di Fabregas. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno:

“Prima o poi si sapeva che Kean si sarebbe dovuto fermare per qualche partita, è anche vero che se non si sarebbe tolto la maglia la squalifica sarebbe arrivata piu tardi. Ma essendo stato un gol bello, quello di giovedì contro l’Inter, possiamo anche perdonare l’atteggiamento del ragazzo. Sono comunque convinto che adesso la Fiorentina non sia messa male li davanti: penso che Palladino sappia già chi sia il sostituto dell’ex Juve. Quello che mi auguro è quello di rivedere in campo Gudmundsson e Zaniolo, che il centravanti l’ha già fatto in carriera”.

“Beltran ha speso molto, gli concederei un turno di riposo”

Qualche parola anche su Beltran, tra i piu positivi di questo 2025: “Forse a Beltran in questo momento gli regalerei un turno di riposo. A Milano contro l’Inter ha sofferto molto la fisicità dei nerazzurri, dimostrando di non essere lo stesso di qualche settimana fa. La Fiorentina ha una bella rosa, lo ha ammesso anche Palladino: il mercato di gennaio è stato importante, adesso si può puntare in alto. E’ vero che Kean ha fatto la differenza in questa squadra, e che avere o meno il vice capocannoniere disponibile fa la differenze, ma credo che questa Fiorentina possa battere il Como tranquillamente anche senza l’ex attaccate della Juventus”.

“Il weekend arriva è pieno di scontri diretti, diventa fondamentale vincere”

Ha poi sottolineato come le sfide del weekend possano essere favorevoli ai viola: “Le nostre avversarie nella corsa Champions, a partire dalla stessa Juventus, già domenica devono giocare partite importanti, per questo sono convinto che per la Fiorentina sia l’occasione giusta per fare il controsorpasso. Non mi aspettavo tre punti con l’inter nelle due gare appena giocate, non vedo perche non si possano fare 9 punti nelle prossime tre partite: le avversarie sulla carta sono piu deboli, anche se è vero che i viola spesso quest’anno anno perso punti contro squadre piu basse in classifica: Credo che il mister adesso abbia le idee chiare e che la Fiorentina sia tornata quella del girone d’andata”.

"Mandragora e Fagioli sono fondamentali adesso"

Ha poi concluso parlando del centrocampo: “Credo che Mandragora meriti la conferma dopo le ultime due uscite. Non ho dubbi sul fatto che prossimamente debbano essere lui e Fagioli i due centrocampisti la nel mezzo: credo che Richardson sia ancora immaturo per indossare la maglia viola”.