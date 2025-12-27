​​

La Fiorentina contro il Parma sbaglia ogni singola azione da gol e chiude il suo 2025 con un'altra sconfitta

David Fabbri /

David Fabbri /

Parma-Fiorentina 1-0 (48' Sorensen)

Fiorentina (4-4-1-1): De Gea; Dodô, Comuzzo (86' Kouadio), Pongracic, Viti (46' Fortini); Parisi (75' Gosens), Mandragora (62' Piccoli), Fagioli, Ndour (75' Sohm); Gudmundsson; Kean.

  • 99'
    Finisce la partita: la Fiorentina perde per 0-1 sul campo del Parma.

  • 98'
    Ce la fa Piccoli a rialzarsi e lascia il campo accompagnato dagli applausi del ‘Tardini’.

  • 95'
    Gioco fermo per un colpo alla spalla ricevuto da Piccoli.

  • 93'
    substitution
    Doppio cambio per il Parma: escono Pellegrino e Keita, vanno in campo Djuric e Cremaschi.

  • 93'
    Ammonito Pongracic per fallo commesso su Estevez.

  • 92'
    Grande parata di Corvi su Gudmundsson!

    Conclusione di Gudmunsson con il mancino diretta in porta, strepitosa parata di Corvi in tuffo.

  • 90'
    Assegnati cinque minuti di recupero.

  • 90'
    Errore della difesa viola con Pellegrino che che si allunga il pallone e non può andare al tiro in porta.

  • 87'
    Cross di Fortini per Kean, che di testa manda fuori anche questo pallone e commette fallo in attacco.

  • 86'
    yellow_card
    Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Comuzzo e va in campo Kouadio. Poco prima è stato ammonito Corvi nel Parma.

  • 85'
    Conclusione di Dodô deviata dalla difesa del Parma, ci arriva Corvi in parata con la gamba!
     

  • 82'
    substitution
    Che spreco di Piccoli!

    Gosens serve sul binario di destra Gudmundsson che crossa al centro per Piccoli che di testa indisturbato, non si sa come, manda il pallone a lato.

  • 80'
    substitution
    Altro cambio nel Parma: esce Bernabè, tocca a Ordonez. 

  • 78'
    Conclusione di Oristanio che finisce fuori di pochissimo!

  • 75'
    substitution
    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Parisi e Ndour, torna in campo dopo tanto tempo Gosens e Sohm da ex di turno.

  • 74'
    Errore di Fagioli che perde il pallone e apre la strada a Pellegrino, il quale però sbaglia la conclusione calciando fuori.

  • 73'
    Torna il Parma in zona offensiva, cross di Valeri per Pellegrino che inquadra la porta.

  • 72'
    Piccoli serve benissimo Fortini che rientra sul suo piede e calcia, pallone ribattuto da Valenti.

  • 69'
    Pallone per Kean che va in area inseguito da Circati e poi va al tiro fuori quando invece poteva servire Piccoli in mezzo all'area.

  • 67'
    substitution
    Doppio cambio per il Parma: escono Ondrejka e Benedyczak, tocca a Oristanio e Estevez.

  • 66'
    Kean per Piccoli che va al tiro, devia Corvi sul fondo: sta attaccando soltanto la Fiorentina adesso.

  • 63'
    Che occasione per Comuzzo!

    Sugli sviluppi di un calcio d'angolo va alla conclusione Comuzzo diretta sul secondo palo, paratona di Corvi.

  • 62'
    substitution
    Altro cambio per la Fiorentina: esce Mandragora, va in campo Piccoli.

  • 60'
    Azione d'attacco prolungata della Fiorentina che culmina con il cross di Gudmundsson chiuso da Valeri.

  • 57'
    Fiorentina che cerca di combinare qualcosa in attacco, ma sbaglia sempre l'ultimo tocco. 

  • 54'
    Occasione per la Fiorentina!

    Contropiede viola con Kean che serve Ndour il quale va al tiro sul secondo palo, interviene Corvi in parata.

  • 51'
    Fiorentina che prova a tornare in attacco con Dodô che crossa per Kean, colpo di testa totalmente fuori bersaglio.

  • 49'
    goal
    Gol del Parma

    Segna il Parma. Cross dalla destra, Pellegrino fa sfilare il pallone per Sorensen che in area indisturbato di testa segna l'1-0. Difesa della Fiorentina che qua poteva fare molto meglio.

  • 46'
    Il secondo tempo inizia con un cambio: fuori Viti, va in campo Fortini.

  • 46'
    Il primo tempo si conclude sullo 0-0 tra Parma e Fiorentina

  • 45'
    Ci sarà un minuto di recupero.

  • 43'
    Pallone perso da Parisi in area del Parma, contropiede del Parma con Ondrejka che va al tiro, conclusione deviata da Comuzzo.

  • 42'
    Calcio d'angolo battuto da Valeri, colpo di testa di Circati alto.

  • 39'
    Nonostante in questi minuti la Fiorentina stia provando a costruire qualcosa in attacco è comunque il Parma ad essere in controllo della partita.

  • 36'
    Tiro di Dodô da fuori, pallone che finisce altissimo.

  • 35'
    Calcio di punizione per la Fiorentina che sviluppa poi con il pallone messo nel mezzo da Mandragora, Kean si gira ma non arriva alla conclusione e Corvi chiude tutto in uscita.

  • 34'
    Fagioli serve Kean in area il quale lo apparecchia per Gudmundsson, che non va però subito al tiro: buono spunto per i viola.

  • 31'
    Altra grande occasione per il Parma!

    Ondrejka in area ha tutta la libertà per calciare in porta ma spedisce il pallone fuori, Fiorentina graziata dall'esterno d'attacco svedese.

  • 30'
    Britschgi in area controlla il pallone in area e prova la conclusione che finisce fuori di poco.

  • 27'
    Altro cross di Parisi per Kean, colpo di testa dell'attaccante viola che finisce alto.

  • 26'
    Parisi serve Dodô, cross da lontano in area per Kean ma il suo colpo di testa non è preciso.
     

  • 24'
    Contropiede della Fiorentina con Parisi che lancia il pallone rasoterra, ma non ci va nessuno dei compagni in maglia viola.

  • 21'
    yellow_card
    Perde un pallone e Mandragora e poi va a commettere fallo da dietro su Bernabè, cartellino giallo anche per lui.

  • 19'
    yellow_card
    Entrata pericolosa di Circati su Ndour, cartellino giallo per il difensore del Parma.

  • 18'
    Occasione per il Parma

    Bernabé serve in area Ondrejka che va al tiro, para e trattiene il pallone De Gea. 

  • 16'
    Parisi va via sulla destra, pallone a Mandragora che prova il tiro da fuori senza trovare la porta.

  • 14'
    Parma che continua a fare il suo gioco, la Fiorentina deve ancora entrare in partita.

  • 11'
    Brividi per la Fiorentina!

    Rimpallo in area della Fiorentina e conclusione di controbalzo di Sorensen, pallone che finisce di poco fuori.

  • 11'
    Scappa via sulla destra Benedyczak e prova la conclusione, pallone deviato da Pongracic che finisce tra i guantoni di De Gea.

  • 9'
    Cross di Valeri in area viola da calcio di punizione, arpiona il pallone Fagioli.

  • 6'
    Parma che torna all'attacco con Ondrejka, tiro sul secondo palo che esce sul fondo.

  • 4'
    Gran lancio di Fagioli per Parisi che va in area, l'intervento di Bernabè su di lui sembra falloso ma per l'arbitro non c'è niente.

  • 2'
    Parma subito in area viola con il cross di Valeri per la torre di Benedyczak, pallone per Pellegrino che viene chiuso con decisione da Fagioli.

  • 1'
    Inizia la gara al 'Tardini! Forza viola!

