La Fiorentina contro il Parma sbaglia ogni singola azione da gol e chiude il suo 2025 con un'altra sconfitta
Parma-Fiorentina 1-0 (48' Sorensen)
Fiorentina (4-4-1-1): De Gea; Dodô, Comuzzo (86' Kouadio), Pongracic, Viti (46' Fortini); Parisi (75' Gosens), Mandragora (62' Piccoli), Fagioli, Ndour (75' Sohm); Gudmundsson; Kean.
99'
Finisce la partita: la Fiorentina perde per 0-1 sul campo del Parma.
98'
Ce la fa Piccoli a rialzarsi e lascia il campo accompagnato dagli applausi del ‘Tardini’.
95'
Gioco fermo per un colpo alla spalla ricevuto da Piccoli.
93'
Doppio cambio per il Parma: escono Pellegrino e Keita, vanno in campo Djuric e Cremaschi.
93'
Ammonito Pongracic per fallo commesso su Estevez.
92'
Grande parata di Corvi su Gudmundsson!
Conclusione di Gudmunsson con il mancino diretta in porta, strepitosa parata di Corvi in tuffo.
90'
Assegnati cinque minuti di recupero.
90'
Errore della difesa viola con Pellegrino che che si allunga il pallone e non può andare al tiro in porta.
87'
Cross di Fortini per Kean, che di testa manda fuori anche questo pallone e commette fallo in attacco.
86'
Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Comuzzo e va in campo Kouadio. Poco prima è stato ammonito Corvi nel Parma.
85'
Conclusione di Dodô deviata dalla difesa del Parma, ci arriva Corvi in parata con la gamba!
82'
Che spreco di Piccoli!
Gosens serve sul binario di destra Gudmundsson che crossa al centro per Piccoli che di testa indisturbato, non si sa come, manda il pallone a lato.
80'
Altro cambio nel Parma: esce Bernabè, tocca a Ordonez.
-
78'
Conclusione di Oristanio che finisce fuori di pochissimo!
-
75'
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Parisi e Ndour, torna in campo dopo tanto tempo Gosens e Sohm da ex di turno.
74'
Errore di Fagioli che perde il pallone e apre la strada a Pellegrino, il quale però sbaglia la conclusione calciando fuori.
73'
Torna il Parma in zona offensiva, cross di Valeri per Pellegrino che inquadra la porta.
-
Piccoli serve benissimo Fortini che rientra sul suo piede e calcia, pallone ribattuto da Valenti.
69'
Pallone per Kean che va in area inseguito da Circati e poi va al tiro fuori quando invece poteva servire Piccoli in mezzo all'area.
67'
Doppio cambio per il Parma: escono Ondrejka e Benedyczak, tocca a Oristanio e Estevez.
66'
Kean per Piccoli che va al tiro, devia Corvi sul fondo: sta attaccando soltanto la Fiorentina adesso.
-
Che occasione per Comuzzo!
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo va alla conclusione Comuzzo diretta sul secondo palo, paratona di Corvi.
-
Altro cambio per la Fiorentina: esce Mandragora, va in campo Piccoli.
-
Azione d'attacco prolungata della Fiorentina che culmina con il cross di Gudmundsson chiuso da Valeri.
-
Fiorentina che cerca di combinare qualcosa in attacco, ma sbaglia sempre l'ultimo tocco.
-
Occasione per la Fiorentina!
Contropiede viola con Kean che serve Ndour il quale va al tiro sul secondo palo, interviene Corvi in parata.
-
Fiorentina che prova a tornare in attacco con Dodô che crossa per Kean, colpo di testa totalmente fuori bersaglio.
-
Gol del Parma
Segna il Parma. Cross dalla destra, Pellegrino fa sfilare il pallone per Sorensen che in area indisturbato di testa segna l'1-0. Difesa della Fiorentina che qua poteva fare molto meglio.
46'
Il secondo tempo inizia con un cambio: fuori Viti, va in campo Fortini.
46'
Il primo tempo si conclude sullo 0-0 tra Parma e Fiorentina
45'
Ci sarà un minuto di recupero.
43'
Pallone perso da Parisi in area del Parma, contropiede del Parma con Ondrejka che va al tiro, conclusione deviata da Comuzzo.
42'
Calcio d'angolo battuto da Valeri, colpo di testa di Circati alto.
39'
Nonostante in questi minuti la Fiorentina stia provando a costruire qualcosa in attacco è comunque il Parma ad essere in controllo della partita.
36'
Tiro di Dodô da fuori, pallone che finisce altissimo.
-
Calcio di punizione per la Fiorentina che sviluppa poi con il pallone messo nel mezzo da Mandragora, Kean si gira ma non arriva alla conclusione e Corvi chiude tutto in uscita.
-
Fagioli serve Kean in area il quale lo apparecchia per Gudmundsson, che non va però subito al tiro: buono spunto per i viola.
-
Altra grande occasione per il Parma!
Ondrejka in area ha tutta la libertà per calciare in porta ma spedisce il pallone fuori, Fiorentina graziata dall'esterno d'attacco svedese.
-
Britschgi in area controlla il pallone in area e prova la conclusione che finisce fuori di poco.
-
Altro cross di Parisi per Kean, colpo di testa dell'attaccante viola che finisce alto.
-
Parisi serve Dodô, cross da lontano in area per Kean ma il suo colpo di testa non è preciso.
-
Contropiede della Fiorentina con Parisi che lancia il pallone rasoterra, ma non ci va nessuno dei compagni in maglia viola.
-
Perde un pallone e Mandragora e poi va a commettere fallo da dietro su Bernabè, cartellino giallo anche per lui.
-
Entrata pericolosa di Circati su Ndour, cartellino giallo per il difensore del Parma.
-
Occasione per il Parma
Bernabé serve in area Ondrejka che va al tiro, para e trattiene il pallone De Gea.
-
Parisi va via sulla destra, pallone a Mandragora che prova il tiro da fuori senza trovare la porta.
-
Parma che continua a fare il suo gioco, la Fiorentina deve ancora entrare in partita.
-
Brividi per la Fiorentina!
Rimpallo in area della Fiorentina e conclusione di controbalzo di Sorensen, pallone che finisce di poco fuori.
-
Scappa via sulla destra Benedyczak e prova la conclusione, pallone deviato da Pongracic che finisce tra i guantoni di De Gea.
-
Cross di Valeri in area viola da calcio di punizione, arpiona il pallone Fagioli.
-
Parma che torna all'attacco con Ondrejka, tiro sul secondo palo che esce sul fondo.
-
Gran lancio di Fagioli per Parisi che va in area, l'intervento di Bernabè su di lui sembra falloso ma per l'arbitro non c'è niente.
-
Parma subito in area viola con il cross di Valeri per la torre di Benedyczak, pallone per Pellegrino che viene chiuso con decisione da Fagioli.
-
Inizia la gara al 'Tardini! Forza viola!