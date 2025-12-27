Parma-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
A caccia della conferma e di altri punti che servono disperatamente, la Fiorentina oggi si presenta a Parma per un altro scontro diretto accesissimo. Serve in tutti i modi un'altra vittoria per risucchiare verso il basso anche gli emiliani e superare momentaneamente il Pisa.
Fischio d'inizio alle 12,30 al ‘Tardini', agli ordini del sig. Guida e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine gara.
