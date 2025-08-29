Conference League, il sorteggio non è molto favorevole per la Fiorentina. Sei avversari tutt'altro che banali

Stavolta, il sorteggio in Conference League per la Fiorentina non è stato molto favorevole.

Non banali

La squadra allenata da Pioli affronterà nel maxi girone sei avversari tutt'altro che banali, soprattutto se comparati con altre partecipanti alla competizione.

Gli avversari

Avere il miglior Uefa ranking non ha aiutato i gigliati che troveranno sulla propria strada gli austriaci del Rapid Vienna, i tedeschi del Mainz, i greci dell'AEK Atene, gli svizzeri del Losanna, i cechi del Sigma Olomuc e gli ucraini della Dinamo Kiev.

Casa e fuori

Sorteggiata anche il dove si svolgeranno le partite della Fiorentina. La squadra di Pioli giocherà al Franchi contro Dinamo Kiev, AEK Atene e Sigma Olomuc. In trasferta invece le gare saranno contro Rapid Vienna, Mainz e Losanna.