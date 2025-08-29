Conference League, il sorteggio non è molto favorevole per la Fiorentina. Sei avversari tutt'altro che banali
Stavolta, il sorteggio in Conference League per la Fiorentina non è stato molto favorevole.
Non banali
La squadra allenata da Pioli affronterà nel maxi girone sei avversari tutt'altro che banali, soprattutto se comparati con altre partecipanti alla competizione.
Gli avversari
Avere il miglior Uefa ranking non ha aiutato i gigliati che troveranno sulla propria strada gli austriaci del Rapid Vienna, i tedeschi del Mainz, i greci dell'AEK Atene, gli svizzeri del Losanna, i cechi del Sigma Olomuc e gli ucraini della Dinamo Kiev.
Casa e fuori
Sorteggiata anche il dove si svolgeranno le partite della Fiorentina. La squadra di Pioli giocherà al Franchi contro Dinamo Kiev, AEK Atene e Sigma Olomuc. In trasferta invece le gare saranno contro Rapid Vienna, Mainz e Losanna.
13.40: Saranno sei, gli avversari che la Fiorentina affronterà in questa prima fase della competizione. Nella fattispecie, una per ognuna delle fasce presenti.
13.37: Finalmente si passa alla Conference League con l'ingresso sul palco per comandare le operazioni di Eden Hazard, ex giocatore, tra gli altri, del Chelsea detentore del trofeo.
13.28: Celtic, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, Steaua Bucarest, Brann Bergen e Celta Vigo completano le squadre che verranno affrontate dai rossoblu.
13.24: Aston Villa e Salisburgo saranno due degli avversari del Bologna di Italiano. Gli altri ancora non si conoscono
13.20: La Roma conosce già nel dettaglio tutte le sue avversarie nel maxi girono che saranno Lille, Rangers, Viktoria Plzen, Celtic, Midtjylland, Nizza, Stoccarda, Panathinaikos.
13.16: Si comincia con l'Europa League dove, è bene dirlo, per regolamento non sarà possibile una gara tra Roma e Bologna.
13.08: Fatte congratulazioni all'Hamrun di Modica che è la prima squadra maltese ad accedere al group stage di una competizione europea. Ovviamente sarà in Conference League.
13.06: E' la volta del segretario generale della Uefa, Giorgio Marchetti, che illustra il procedimento del sorteggio sia per l'Europa League che per la Conference League.
13.03: Via alla cerimonia, viene invitato sul palco l'ex attaccante dell'Inter e selezionatore della Germania, Jurgen Klinsmann.