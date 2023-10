Il giornalista Stefano Borghi ha parlato sul suo canale You Tube di Fiorentina e della vittoria degli uomini di Italiano contro il Cagliari. Questa la sua analisi: "Con Juventus e Napoli c'è la Fiorentina, quasi un'invitata di lusso. Ma ci si poteva spettare come sorpresa. Con la seconda parte di stagione come quella dello scorso anno, con le finali raggiunte, con il mercato e con un Nico Gonzalez del genere, ecco che era chiaro che i viola potessero ambire a fare un campionato migliore.

10 punti nelle ultime 4 danno aria alla squadra che deve risolvere alcuni problemi, soprattutto in attacco. Nzola e Beltran possono e devono fare di più. Nico è il vero trascinatore. Segna in qualunque modo e sblocca sempre la partita. Il Cagliari ha i suoi problemi, però sbloccare una partita del genere subito fa la differenza Nico e Bonaventura sono i veri capitani tecnici della squadra. Italiano ruota parecchio. Brekalo sta giocando meglio, la mediana è succosa, anche se si possono trovare alternative più tecniche. Dietro la coperta è corta, l’infortunio di Dodo è una tragedia calcistica, quello di Biraghi non aiuta. Parisi da una parte e un esuberante Kayode dall’altra hanno fatto la differenza. Il ragazzo delle giovanili con quel salvataggio ha indirizzato la partita.

A me la Fiorentina piace, deve trovare il suo equilibrio con una conformazione squlibrata. Poi che le vinca tutte è difficile. Situazioni come quelle di Frosinone arrivano, perché è una squadra che deve raggingere il suo massimo livello di espressione. Secondo me la Fiorentina può essere una mina vagante per la Champions. Sicuramente per la zona europea".