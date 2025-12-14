Fiorentina-Verona, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews

La Fiorentina sfida al Franchi l'Hellas Verona in uno scontro diretto per la salvezza. Gli scaligeri, con i quali rimane forte uno storico gemellaggio, arrivano a Firenze dopo una bellissima vittoria contro l'Atalanta dell'ex Palladino. La squadra viola deve ancora trovare la prima vittoria in campionato; un'altra sconfitta nel match di oggi delle 15.00 trascinerebbe i gigliati in una situazione difficilmente risolvibile.

