Sprofondo viola: la Fiorentina incassa il secondo gol di Orban nel recupero e perde lo scontro diretto con il Verona

David Fabbri /

David Fabbri /

Fiorentina-Verona 1-2 (40', 93' Orban, 69' aut. Unai Nunez)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri (60' Fortini); Dodò (85' Viti), Sohm (69' Dzeko), Fagioli (85' Ndour), Mandragora (60' Richardson), Parisi; Gudmundsson, Kean. 

  • 95'
    Finisce qui. La Fiorentina perde in casa anche lo scontro diretto contro il Verona per 2-1.

  • 94'
    yellow_card
    Ammonito Unai-Nunez nel Verona.

  • 93'
    goal
    Segna il Verona

    Gol del Verona: Bernede raccoglie un pallone sulla linea di fondo e lo serve a Orban che segna la sua doppieta il 2-1 per i suoi. Restano i dubbi sul pallone che sembrava uscito tutto dal campo.

  • 90'
    Assegnati cinque minuti di recupero.

  • 89'
    Calcio d'angolo per il Verona, con Orban che batte un traversone in area allontanato in uscita da De Gea.

  • 86'
    yellow_card
    Ammonito anche Belghali nel Verona per proteste.

  • 85'
    substitution
    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Dodò e Fagioli, tocca a Viti e Ndour.

  • 84'
    red_card
    Espulso il tecnico del Verona Zanetti per proteste, che era stato ammonito poco prima.

  • 81'
    Conclusione da posizione improbabile di Orban, pallone che finisce fuori.

  • 78'
    Parte in contropiede Gudmundsson, ma si fa chiudere in area da Bella-Kotchap prima di andare al tiro.

  • 77'
    Grande parata di De Gea!

    Calcio d'angolo per il Verona, pallone che torna sui piedi di Gagliardini che da fuori calcia forte, salva la sua porta De Gea con una bella parata!

  • 74'
    substitution
    Doppio cambio nel Verona: escono Frese e Al-Musrati, vanno in campo Valentini e Serdar.

  • 72'
    Torna il Verona all'attacco, la difesa viola ora prova a compattarsi.

  • 69'
    goal
    Pareggio della Fiorentina

    Autogol del Verona! Va al tiro Kean, pallone intercettato da Montipò e che poi carambola sul difensore scaligero Unai Nunez che mette involontariamente in porta per l'1-1 dei viola!

  • 68'
    substitution
    Cambio nella Fiorentina: esce Sohm, va in campo Dzeko.

  • 67'
    Ci prova Orban da fuori, pallone che finisce sul fondo.

  • 65'
    Che occasione per Kean!

    Lancio di Fagioli e spizzata errata della difesa del Verona, pallone a Kean che con Montipò fuori non inquadra la porta!

  • 62'
    Brividi per la Fiorentina!

    Contropiede della Fiorentina con Sarr che mette il pallone nel mezzo per Orban, che di testa manda però fuori il pallone.

  • 61'
    substitution
    Cambio anche nel Verona: esce Mosquera, tocca a Sarr.

  • 60'
    substitution
    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Ranieri e Mandragora, tocca a Fortini e Richardson.

  • 57'
    Conclusione di Fagioli, Montipò para anche questa!

  • 56'
    Colpo di testa di Mandragora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, para Montipò.

  • 54'
    Avvia il contropiede viola Sohm, poi spreca tutto regalando il pallone alla difesa del Verona. 

  • 53'
    Conclusione rasoterra di Dodò, pallone che finisce fuori bersaglio.

  • 52'
    Azione insistista del Verona in area viola, poi la risolve Parisi prendendosi il fallo.

  • 48'
    Traversa della Fiorentina!

    Calcio di punizione battuto nel mezzo da Fagioli, la difesa del Verona devia in area il pallone e va di testa Ranieri centrando la traversa!

  • 46'
    substitution
    Il secondo tempo inizia con un cambio per il Verona: esce Niasse, va in campo Ballardini.

  • 48'
    Finisce il primo tempo: la Fiorentina è sotto per 1-0 contro il Verona.

  • 47'
    Punizione per la Fiorentina battuta da Gudmundsson, il pallone rimpalla e va sui piedi di Fagioli che calcia verso la porta ma prende in pieno la schiena di Kean e il pallone finisce fuori.

  • 45'
    Ci saranno quattro minuti di recupero.

  • 43'
    Tentativo di Parisi in area, para Montipò.

  • 40'
    goal
    Gol del Verona

    Segna il Verona: azione che parte dall'area viola con un rilancio per Al-Musrati, il quale serve Orban che va al tiro, con Ranieri che non interviene e De Gea che prende gol sul suo palo.

  • 37'
    Occasione per Mandragora!

    Azione di Gudmundsson che poi va a servire Mandragora, il quale va alla conclusione diretta sul secondo palo parata da Montipò! Poco dopo ammonito per il Verona Al-Musrati.

  • 34'
    yellow_card
    Ammonito Gudmnudsson per fallo commesso su Orban. 

  • 34'
    substitution
    Per il Verona non ce la fa a proseguire Giovane a causa di una problematica fisica ed è costretto ad uscire: va in campo Orban. 

  • 33'
    Fallo di Nasse su Ranieri in area, per l'arbitro non c'è niente.

  • 30'
    yellow_card
    Nel Verona ammonito anche Frese per un intervento falloso su Gudmundsson. 

  • 28'
    Altra occasione per Kean!

    Altro lancio per Kean, stavolta sulla destra, che va al tiro ma Montipò lo anticipa in uscita.

  • 25'
    Pallone perso da Dodò che innesca l'azione d'attacco del Verona che si conclude poi con un fallo di mano a centrocampo degli scaligeri.

  • 23'
    yellow_card
    Brutto fallo di Niasse su Fagioli, cartellino giallo per il centrocampista del Verona.

  • 20'
    Possesso palla del Verona che poi culmina con il colpo di testa di Mosquera che va oltre la traversa.

  • 17'
    Occasione per Kean!

    Lancio lungo per Kean, che prova con il sinistro in area mandando però il pallone alto!

  • 14'
    Gioco spezzettato dai vari falli di gioco sia da una parte che dall'altra. 

  • 11'
    Conclusione di Kean in area, devia sul fondo la difesa del Verona. 

  • 9'
    Ritmi compassati ora in campo, con le due squadre in fase di studio reciproco.

  • 6'
    Traversa del Verona!

    Sfrecciata improvvisa di Bernede, che calcia di potenza e centra in pieno la traversa!

  • 3'
    Parte bene la Fiorentina costruendo in attacco, il Verona deve ancora organizzarsi in campo.

  • 1'
    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

