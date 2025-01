Kouamé con le valige in mano, ma l'ostacolo alla cessione a titolo definitivo è il recente rinnovo con la Fiorentina e il maxi ingaggio

Christian Kouamé sembra essere destinato a lasciare la Fiorentina. L'attaccante ivoriano non sta convincendo Palladino e la sua brutta stagione è certificata anche dai numeri: un solo goal in 24 presenze fra campionato e coppe. Statistiche impietose per l'attaccante, soprattutto se confrontate con quelle del compagno di reparto Moise Kean, autore di 15 reti in tutte le competizioni. Le prestazioni negative hanno portato la società viola alla decisione di cedere l'attaccante ivoriano, ma le trattative sembrano tutt'altro che facili.

Gli ostacoli nelle trattative

La Nazione stamani riporta l'interessamento di Torino e Cagliari per Christian Kouamé. Le due squadre sarebbero pronte a discutere con gli uomini mercato viola un acquisto dell'attaccante in prestito. Gli ostacoli però non mancano: la Fiorentina infatti vorrebbe inserire nella trattativa un diritto di riscatto, sperando di fare cassa per il mercato estivo.

E in caso di cessione a titolo definitivo…

Per arrivare alla cessione a titolo definitivo dell'ivoriano, invece, l'ostacolo più grande risulta essere l'ingaggio. Kouamé, come previsto dal contratto rinnovato ad ottobre, guadagna 1,7 milioni di euro l'anno, decisamente troppi per la casse di Torino e Cagliari.

In attesa di un nuovo attaccante

Pradè dovrà sudare le proverbiali sette camicie per trovare una squadra che accontenti le sue richieste economiche e quelle del calciatore. Dopo la sua cessione potrà così concentrarsi sull'acquisto del nuovo attaccante che faccia rifiatare Moise Kean.