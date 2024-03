Primavera, Fiorentina-Atalanta: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

A due settimane dall’ultima trasferta di Lecce, dove i ragazzi di Galloppa riuscirono a strappare un pareggio utile per mantenere dietro in classifica i giallorossi, la Primavera della Fiorentina questo pomeriggio tornerà in campo al Viola Park contro l’Atalanta. Benché i play off ormai siano un miraggio, a 8 giornate dal termine della regular season i viola sono a 11 punti dall’ultimo posto disponibile, la squadra vorrà sicuramente vincere per onorare la scomparsa del direttore Generale Joe Barone.

Appuntamento alle ore 15 con Fiorentinanews.com che, come di consueto, vi offrirà diretta testuale dell’incontro con spazio anche alle parole dei protagonisti.