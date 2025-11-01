La Fiorentina Primavera di Galloppa batte il Parma al Viola Park ed è prima in classifica. Braschi decisivo con un rigore alla Totti

Fiorentina-Parma 2-1 (12' Jallow, 40' Mikolajewski, 64' Rig. Braschi)

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani (C), Sadotti, Turnone (85' Bonanno), Balbo; Conti (60' Keita), Montenegro; Kone, Puzzoli (74' Atzeni), Bertolini (85' Evangelista); Jallow (60' Braschi).

A disp.: Leonardelli, Batignani, Sturli, Deli, Angiolini, Mazzeo. All.: Daniele Galloppa

Tra poco meno di un’ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo il pareggio casalingo della scorsa settimana contro l’Atalanta tornano a giocare al Viola Park. Alle pre 15.00 i ragazzi gigliati scenderanno sul campo dello Stadio Curva Fiesole contro il Parma. I Ducali sono a pari punti con i viola, e per questo si tratterà di un vero e proprio scontro diretto: le due squadre infatti stazionano al quarto posto con 18 punti in nove giornate di campionato. La volontà della Fiorentina è quella di tornare a vincere e provare l’aggancio, o addirittura il sorpasso, alle capolista Genoa e Roma.

