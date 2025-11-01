Primavera, Fiorentina-Parma 2-1: Braschi su rigore, col cucchiaio! Vantaggio viola! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Parma 2-1 (12' Jallow, 40' Mikolajewski, 64' Rig. Braschi)
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani (C), Sadotti, Turnone (85' Bonanno), Balbo; Conti (60' Keita), Montenegro; Kone, Puzzoli (74' Atzeni), Bertolini (85' Evangelista); Jallow (60' Braschi).
A disp.: Leonardelli, Batignani, Sturli, Deli, Angiolini, Mazzeo. All.: Daniele Galloppa
Tra poco meno di un’ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo il pareggio casalingo della scorsa settimana contro l’Atalanta tornano a giocare al Viola Park. Alle pre 15.00 i ragazzi gigliati scenderanno sul campo dello Stadio Curva Fiesole contro il Parma. I Ducali sono a pari punti con i viola, e per questo si tratterà di un vero e proprio scontro diretto: le due squadre infatti stazionano al quarto posto con 18 punti in nove giornate di campionato. La volontà della Fiorentina è quella di tornare a vincere e provare l’aggancio, o addirittura il sorpasso, alle capolista Genoa e Roma.
-
94'
Parma in avanti e pericolosissimo col colpo di testa dello sloveno Drobnic, che stacca sul cross di Castaldo spedendo fuori di pochissimo. Che rischio per la Fiorentina
-
90'
L'arbitro Ubaldi assegna 6 minuti di recupero
-
87'
Atzeni ruba palla ma poi serve troppo forte Kone, che ottiene comunque un calcio d'angolo
-
85'
Sostituzioni per la Fiorentina: fuori Bertolini e Turnone e dentro Bonanno ed Evangelista
-
84'
Punizione per il Parma, pallone scodellato in un'area viola foltissima ma grande coraggio e scelta di tempo di Fei, che esce con personalità abbrancando la sfera in presa
-
83'
Proteste vibranti sulla panchina del Parma, rosso per un collaboratore del tecnico del Parma, Nicola Corrent
-
81'
Conde viene ammonito, troppo netta la trattenuta su Kone. Fiorentina che ora prova a pungere in contropiede
-
80'
Decisivo Trapani, che riesce a impedire a Tigani di andare al tiro da posizione assai favorevole, dopo che la difesa viola si era aperta troppo facilmente lasciando grande spazio al centrocampista ducale
-
78'
Il Parma perde un pallone terribile in uscita aprendo le porte al tris viola, Braschi però non castiga gli ospiti, anzi li grazia, calciando rasoterra tra le braccia di Astaldi
-
75'
Per il Parma esce Trabucchi ed entra il romeno Avramescu
-
74'
Cambio per la Fiorentina: dentro Atzeni per Puzzoli
-
73'
Prova ad acciuffare il pareggio il Parma, calcio d'angolo di Castaldo sul quale non riesce ad intervenire nessun giocatore gialloblù. Poi l'azione si ferma per un fallo in attacco e la Fiorentina può ripartire
-
72'
Molto bella la giocata di Balbo che si libera al cross cercando Kone, l'ivoriano però non arriva sul pallone, venendo ben anticipato dal proprio marcatore
-
69'
Cambio per il Parma: fuori Plicco, dentro Balduzzi
-
64'
Braschi alla Totti
GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Cucchiaio di Braschi che beffa Astaldi, segnando il 2-1!
-
63'
Penalty per la Fiorentina!
Bertolini abbattuto nettamente da Trabucchi, rigore per la Fiorentina!
-
62'
Braschi subito in evidenza, il suo dialogo con Puzzoli non si chiude perchè il 10 viola sbaglia il passaggio di ritorno per il suo centravanti
-
62'
Balbo interviene fallosamente sul portoghese Almeida e viene ammonito. Terza ammonizione in casa viola
-
60'
Cambi nel Parma, fuori Cardinali e Ciardi dentro Almeida e Drobnic. Nella Fiorentina fuori Jallow per Braschi e Conti per Keita
-
60'
Sugli sviluppi di un corner arriva una conclusione sbilenca di Kone, che non impatta bene e spedisce sopra la traversa
-
59'
Gioco fermo per un problema fisico occorso a Trabucchi, che riceve le cure mediche dello staffa sanitario ducale ma poi deve momentaneamente uscire dal campo
-
56'
Puzzoli ad un soffio dal gol!
Azione personale davvero pregevole di Conti che poi innesca al limit Puzzoli, sterzata a portarsi il pallone sul destro del fantasista viola che calcia benissimo col piede debole: sfera che finisce fuori di pochissimo
-
54'
Parma pericoloso: Cardinali viene murato da Turnone che compie un ottimo intervento difensivo. Ottima l'imbucata che aveva liberato il calciatore ospite, puntuale e precisa la chiusura del calciatore della Fiorentina
-
51'
Duro scontro tra Sadotti e Konatè, i due giocatori vengono a contatto praticamente sul cerchio di centrocampo e vengono ora presi in cura dagli staff sanitari delle rispettive squadre
-
49'
Fa tutto bene il polacco Mikolajewski, che conduce palla e serve coi tempi perfetti Cardinali, mancino impreciso però del centrocampista del Parma, che spara fuori
-
48'
Bertolini perde palla e poi stende Plicco, ammonizione inevitabile per l'ala della Fiorentina. Secondo giallo in casa viola
-
46'
Inizia la ripresa
Via al secondo tempo, FORZA VIOLA!
-
48'
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco, sul punteggio di 1-1. Al gol di Jallow ha risposto quello di Mikolajewski
-
46'
Ammonito Turnone, che commette fallo su Mikolajewski, trattenendolo nettamente
-
45'
Due minuti di recupero assegnati dal direttore di gara Ubaldi
-
45'
Rischio enorme della Fiorentina che buca centralmente, uscita perfetta e provvidenziale di Fei sui piedi di Castaldo, intervento decisivo del portiere viola, che impedisce il tiro del calciatore avversario e salva la porta gigliata
-
43'
Giocata eccezionale di Bertolini che riceve da Conti sulla sinistra e salta secchi due avversari ma poi mastica il tiro tra le mani di Astaldi, concludendo molto malamente l'azione
-
42'
Netto il fallo del senegalese Konatè su Conti, intervento in chiaro ritardo che costa l'ammonizione al calciatore ospite
-
40'
Pari ospite
GOL DEL PARMA. Svarione della Fiorentina in costruzione, recupera e segna il Parma che pareggia con un destro preciso di Mikolajewski, liberato da un grande tacco di Konatè. 1-1
-
34'
Piazzato per il Parma, fallo di Sadotti su Mikolajewski. Punizione ai 35 metri dalla porta viola
-
32'
La Fiorentina manovra bene e Kone innesca con un bel lancio Bertolini, finta e dribbling dell'ala viola che però col sinistro non riesce ad incidere in modo preciso: cross sballato e pallone fuori misura
-
30'
Ancora insidioso il Parma, i cui attaccanti veloci e tecnici sono sempre da osservare con attenzione: Balbo chiude bene su Mikolajewski e ottiene anche la rimessa dal fondo
-
28'
Leggerezza di Montenegro in costruzione e la Fiorentina rischia grosso: Mikolajewski lancia in campo aperto Plicco che si defila un po' e incrocia il destro, tiro non preciso che termina sul fondo
-
23'
Subisce due interventi piuttosto duri nel giro di un paio di minuti Conti, ma l'arbitro non prende provvedimenti nei confronti dei giocatori del Parma. Fiorentina che continua a spingere dopo il vantaggio
-
19'
La Fiorentina fa sfilare il pallone sul piazzato, la sfera arriva sul secondo palo dove c'è il francese Conde, capitano ospite, che calcia al volo ma spara alto da posizione comunque non agevole
-
18'
Buona giocata di Cardinali che salta in maniera caparbia Montenegro. Piazzato interessante per il Parma all'altezza della trequarti viola
-
15'
Situazione pericolosa in area viola, ottima uscita di Fei su Ciardi, poi Mikolajewski commette fallo e nello scontro rimangono coinvolti Turnone e anche Balbo, che è andato a scontrarsi con Fei. Entrano in campo i medici viola per prendersi cura del venezuelano
-
12'
Segna Jallow!
GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Corner di Puzzoli, deviazione di Turnone in area parmense, poi ecco la zampata decisiva di Jallow, che buca Astaldi col sinistro: 1-0!
-
12'
Azione individuale di Bertolini che guadagna un calcio d'angolo attaccando sulla fascia sinistra
-
9'
Si spinge avanti il Parma e ottiene un corner. Ciardi andrà a calciarlo
-
7'
Parma pericoloso quando riesce a trovare spazi tra le linee, ottima in questo caso la chiusura di Balbo che ferma l'italo-dominicano Mena Martinez, poi è Fei a recuperare il pallone in uscita
-
4'
Fantastica imbucata di Conti che libera Jallow davanti al portiere del Parma Astaldi, il gambiano però dopo una grande movimento calcia malissimo col sinistro, strozzando il tiro e non trovando la porta. Subito una grande opportunità per la Fiorentina
-
2'
Il polacco Mikoljewski commette fallo su Montenegro che resta un po' acciaccato a terra, gioco che si ferma momentaneamente. Il centrocampista viola riesce però a riprendere regolarmente il suo posto in campo
-
Si parte!
Inizia la sfida al Viola Park, FORZA VIOLA!
-
Squadre in campo, l'inizio di Fiorentina-Parma è questione di minuti