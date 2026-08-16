Il bel gesto di Raneri nei confronti di Dragusin dopo il gol contro il Benevento

C'è stato un gesto in Fiorentina-Benevento che è passato un po' sottotraccia. Non che non si sia mai visto niente del genere, ma c'è stato un dettagli che ha fatto capire come il clima nello spogliatoio viola sia di grande compattezza.

L'episodio

A segnare il terzo gol della gara è stato Luca Ranieri, che ha raccolto praticamente sulla linea di porta una deviazione di testa di Dragusin dopo un calcio d'angolo, insaccando il 3-0. Il difensore viola, non nuovo a colpi di testa vincenti, ha moderato l'esultanza solitaria, abbracciato subito da Kean, per raggiungere il nuovo compagno di reparto Dragusin dalla parte opposta dell'area di rigore.

Deviazione decisiva

Leggermente sconsolato per aver solo sfiorato il primo gol in maglia viola, il giocatore ex Tottenham è stato abbracciato proprio da Ranieri. Il pallone colpito dal romeno sarebbe finito comunque fuori dallo specchio, ma l'esultanza di Ranieri fa trasparire già una grande sintonia nel reparto difensivo viola.