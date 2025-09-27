Primavera, Monza-Fiorentina: segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Tra poco meno di un’ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo la vittoria last minute della scorsa settimana contro il Lecce. I ragazzi gigliati questo pomeriggio affronteranno il Monza in trasferta nel centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi del capoluogo brianzolo: fischio d’inizio alle ore 15. La volontà dei viola è quella di dare continuità all’ultima vittoria casalinga contro i salentini, e tentare l’aggancio provvisorio alla capolista Genoa. Dall’altra parte i Brianzoli arrivano alla sfida dopo lo 0-1 sul campo della Lazio, che ha consolidato i biancorossi in zona play off: 9 punti loro, 10 la Fiorentina, la sfida di questo pomeriggio dirà molto sulle ambizioni di entrambe le squadre.

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.