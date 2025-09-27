Successo pesante a Monza della Fiorentina Primavera! Ottimo primo tempo della squadra di Galloppa, poi la sofferenza nel finale
Monza-Fiorentina 1-2 (30' Montenegro, 42' Konè, 82' Gaye)
Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Kospo, Balbo; Bonanno (74' Deli), Montenegro (74' Conti); Kone (46' Bertolini), Angiolini (74' Puzzoli), Mazzeo (89' Evangelista); Braschi
All.: Daniele Galloppa
Tra poco meno di un’ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo la vittoria last minute della scorsa settimana contro il Lecce. I ragazzi gigliati questo pomeriggio affronteranno il Monza in trasferta nel centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi del capoluogo brianzolo: fischio d’inizio alle ore 15. La volontà dei viola è quella di dare continuità all’ultima vittoria casalinga contro i salentini, e tentare l’aggancio provvisorio alla capolista Genoa. Dall’altra parte i Brianzoli arrivano alla sfida dopo lo 0-1 sul campo della Lazio, che ha consolidato i biancorossi in zona play off: 9 punti loro, 10 la Fiorentina, la sfida di questo pomeriggio dirà molto sulle ambizioni di entrambe le squadre.
98'
Finisce qui!
È finita a Monzello, la Fiorentina vince 2-1 in trasferta e ottiene il secondo successo di fila portandosi a quota 13 punti in classifica e agganciando il Genoa, che però ha ancora una gara in meno. Successo pesante della squadra di Galloppa, che nella ripresa soffre ma riesce a fare bottino pieno
94'
Gaye se lo divora
Incredibile occasione per il Monza, che però Gaye fallisce. L'attaccante di casa conclude malissimo col sinistro da pochi metri, sparacchiando fuori misura una grandissima opportunità per il gol del 2-2 e graziando la Fiorentina
91'
Ammonito Albè per proteste
90'
5 minuti di recupero
90'
Corner smanacciato da Leonardelli, che subisce fallo in uscita rimediando un duro colpo. Resta a terra il portiere viola
89'
Ultimo cambio per la Fiorentina: entra Evangelista per Mazzeo
89'
Spinge il Monza e Sadotti deve concedere un altro calcio d'angolo
87'
Altro corner per il Monza, calciato da Mout, buona però la copertura viola stavolta
86'
Che chance fallita da Bertolini
Bertolini fallisce una grandissima occasione! Azione stupenda di Puzzoli che si era liberato di due uomini con qualità prima di servire un pallone d'oro a Bertolini che da pochi passi ha messo fuori clamorosamente
82'
Accorciano i lombardi
GOL DEL MONZA. La Fiorentina sonnecchia troppo e permette il gol dell'1-2 di Gaye, che si ritrova solissimo davanti a Leonardelli e lo batte sull'assist di Ganci. Accorciano i padroni di casa.
78'
Entra Romanini per il Monza, fuori Diene
75'
Cambi per il Monza: dentro Ganci e Gaye
74'
Cambi Fiorentina: dentro Deli fuori Bonanno, dentro Conti e fuori Angiolini, dentro anche Puzzolu per Montenegro. Nel Monza dentro Ganci e Gaye
71'
Mazzeo punta il diretto avversario e poi scarica un gran bel pallone per Angiolini che però è lezioso e non va al tiro dal limite dell'area, venendo chiuso da un difensore del Monza
67'
Parte palla al piede Braschi che giunto al momento del tiro però non riesce a imprimere forza alla conclusione, Vailati para facile
63'
Nel Monza entra Castelli, fuori Attinasi
60'
Super Leonardelli!
Grandissima parata di Leonardelli, che mette sulla traversa il tiro di Ballabio, compiendo un intervento eccezionale
58'
Manovra la Fiorentina, che scambia tanto il pallone con centrocampisti e esterni, poi si apre un buon varco per Bonanno che calcia dai 20 metri trovando però solo la potenza, palla altissima
56'
Bonanno viene centrato da un potente tiro di Reita e accusa il colpo, niente di grave però per il centrocampista viola, che può riprendere la gara senza problemi
55'
Prima vera iniziativa di Bertolini che a destra punta il diretto avversario e mette in mezzo verso Braschi, cross controllato dalla difesa del Monza, che spazza via il pallone
50'
Monza che ora tenta con forza di creare occasioni da gol, e ci prova anche col palleggio. Fiorentina che controlla provando a far male in ripartenza
46'
Avvio rabbioso del Monza, tirocross di De Bonis che impegna Leonardelli. Fiorentina che dovrà fare molta attenzione in questo avvio di ripresa
46'
Subito un cambio per parte: fuori Konè e dentro Bertolini per la Fiorentina. Dentro De Bonis e fuori Bakoune per il Monza
46'
Inizia la ripresa!
Partiti, via al secondo tempo: FORZA VIOLA!
48'
Finisce il primo tempo, Fiorentina in vantaggio per 2-0 con le reti di Montenegro e Konè
45'
3 minuti di recupero
45'
Kospo perde malamente palla ma poi ferma Reita senza commettere fallo, rimediando ad una leggerezza che poteva essere pesante
42'
Raddoppio di Konè!
GOOOOOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Mazzeo ancora imprendibile a sinistra, pallone perfetto al centro dell'ala gigliata e Konè col sinistro arriva benissimo in mezzo all'area trafiggendo Vailati! 0-2
41'
Cresciuto col passare dei minuti Konè, che ubriaca di finte un avversario e subisce fallo
39'
Ammonizione per Reita, da capire se per proteste o per il fallo precedente su Sadotti, che non era certo grave
33'
Devastante accelerazione di Mazzeo, che sprinta e semina un avversario a sinistra per poi mettere basso al centro verso Braschi, chiude bene la difesa di casa
30'
Segna Montenegro!
GOOOOOOOOOOOLLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Montenegro firma il vantaggio viola con un destro a rimorchio che si infila all'angolino! Bell'azione viola con Kone che di tacco fa viaggiare Angiolini a destra, cross basso messo fuori e Montenegro arriva di gran carriera e scaglia in rete: 0-1!
25'
Il Monza ottiene un altro corner ma non punge, sfera che dopo un paio di rimpalli giunge docile tra le mani di Leonardelli
23'
Problemi per Balbo, gioco che si ferma. Molto dolorante il venezuelano, dopo un contrasto col senegalese Diene
21'
Brutto pallone perso da Montenegro, il Monza può avanzare con Reita che però è troppo frettoloso nell'andare al tiro, e col mancino spedisce malamente fuori dai 20 metri
19'
Va alla battuta Angiolini, pallone al centro e ottima uscita di Vailati, che respinge il pallone e subisce anche fallo
18'
Mazzeo viene steso da Villa e permette alla Fiorentina di ottenere un buon calcio di punizione nei pressi dell'area di rigore monzese, anche se spostata lateralmente
15'
Battuta insidiosa di Attinasi ma il guardialinee ravvisa una posizione di fuorigioco. Può così ripartire la Fiorentina
15'
Fallo di mano di Konè e punizione per il Monza, poco oltre la trequarti viola. Attinasi col sinistro sul punto di battuta
10'
Ottimo pressing della Fiorentina, recupero altissimo di Sadotti che cerca il cross al centro, pallone insidioso che però non trova compagni in mezzo all'area del Monza
10'
Risponde la Fiorentina: Kone prima scappa a destra e cerca il cross basso, poi la squadra viola recupera ancora palla e Bonanno scaglia un destro verso la porta dai 20 metri, tiro bloccato da Vailati
7'
Bella risposta di Leonardelli che para un colpo di testa ravvicinato del Monza, da parte di Colonnese, che si rende pericoloso su azione di calcio d'angolo. Dopo la respinta del portiere viola la difesa della Fiorentina riesce a spazzare via
7'
Monza che riparte in contropiede e guadagna un corner grazie a Ballabio, che viene servito da Reita e crossa al centro, trovando la respinta di Sadotti
5'
Azione personale di Braschi che riceve da Mazzeo e si accentra, il centravanti viola cerca poi il tiro poco dentro l'area di rigore ma non impatta bene, facile parata per Vailati
4'
L'arbitro fa riprendere la gara: Fiorentina che attacca, Kone commette fallo sul portiere di casa Vailati
2'
Diluvio disarmante a Monzello, pioggia folle che costringe l'arbitro a sospendere la partita, almeno momentaneamente
1'
PARTITI!
Via alla gara, FORZA VIOLA!