Primavera 1, Verona-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Snodo cruciale per indirizzare questa parte finale di regular season per la Fiorentina Primavera che oggi ha un discreto match point per assicurarsi i play-off Scudetto: i ragazzi di Galloppa saranno di scena a Verona, sul campo dell'Hellas che ad oggi sarebbe la prima delle escluse. In caso di vittoria la Fiorentina metterebbe 11 punti tra sé e gli scaligeri, a sei turni dal termine. Appuntamento alle 13 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.