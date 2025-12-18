​​

La Fiorentina perde anche in Conference League sul campo del Losanna e non evita i playoff

Redazione /

Losanna-Fiorentina 1-0 (59' Sigua)

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì, Viti; Kouadio (82' Dodô), Richardson (69' Mandragora), Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouame (54' Fortini); Dzeko (69' Kean), Piccoli (69' Gudmundsson). 

  • 95'
    

    Finisce qua: la Fiorentina perde 1-0 sul campo del Losanna senza rientrare così tra le prime otto della classifica. Niente ottavi di finale, dovrà quindi giocare i playoff a febbraio.

  • 94'
    

    Ha il pallone del pareggio Sohm che va alla conclusione in area, ma para Letica.

  • 93'
    

    Fiorentina che prova l'assalto finale, senza però trovare concretezza davanti alla porta.

  • 90'
    

    Assegnati cinque minuti di recupero.

  • 88'
    yellow_card
    

    Ammonito Lekoueiry nel Losanna.

  • 87'
    

    Losanna che torna all'attacco Lekoueiry che ci prova calciando con il sinistro verso il secondo palo, pallone che esce a lato e nemmeno di tanto.

  • 86'
    

    Pallone per Gudmundssson in area, poi se lo fa portare via da Soppy.

  • 85'
    substitution
    

    Cambio per il Losanna: esce Fofana, va in campo Abdallah.

  • 84'
    yellow_card
    

    Ammonito Fortini per aver commesso fallo su Soppy.

  • 82'
    substitution
    

    Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Kouadio, tocca a Dodô

  • 79'
    substitution
    

    Cambio nel Losanna: esce Butler, va in campo Poaty.

  • 76'
    

    Kean crossa da destra per Fortini che da sinistra in area va alla conclusione parata da Letica.

  • 74'
    

    Kean irriconoscibile

    Kean si invola verso la porta, si allunga il pallone e va addosso al portiere sbagliando così la conclusione e prendendo il cartellino giallo . Viene poi segnalato che il giocatore viola era in fuorigioco. L'attaccante viola è irriconoscibile ricordandosi quello dell'anno scorso.

  • 71'
    

    Va all'attacco il Losanna con Bari, para la sua conclusione Fortini.

  • 70'
    substitution
    

    Due cambi nel Losanna: escono Sigua e Kana-Blylk, vanno in campo Custodio e Ajdini.

  • 69'
    substitution
    

    Triplo cambio nella Fiorentina: escono Richardson, Piccoli e Dzeko, tocca a Mandragora, Gudmundsson e Kean.

  • 66'
    

    Sohm strappa il pallone dai piedi di Lekoueiry e serve il pallone nel mezzo per Richardson che però arriva in ritardo sul suo suggerimento.

  • 63'
    

    Ancora Lekoueiry che in area salta Fortini e va alla conclusione, chiude sul suo tiro Viti.

  • 60'
    

    Losanna vicinissimo al raddoppio!

    Losanna che dopo appena un minuto ha l'occasione per segnare il secondo gol, con Lekoueiry che calcia da fuori e Martinelli che interviene con una grande parata.

  • 59'
    goal
    

    Gol del Losanna

    Gol degli svizzeri: Kana-Blylk elude i marcatori in area e da sinistra crossa per Sigua che di testa spedisce in porta il pallone dell'1-0.

  • 57'
    

    Piccoli sbaglia a pochi passi dalla porta!

    Che errore di Piccoli, che tutto solo davanti alla porta sbaglia davanti al portiere. Errore anche subito dopo, dato che tira addosso a Letica il pallone, ma c'era fuorigioco.

  • 54'
    substitution
    

    Primo cambio per la Fiorentina: esce Kouame, va in campo Fortini.

  • 51'
    

    Losanna vicino al gol!

    Occasione per Kana-Blylk, che calcia in area di controbalzo con il pallone che non finisce in porta per pochissimo.

  • 49'
    

    Stavolta Dzeko innesca Piccoli verso la porta: l'attaccante viola calcia alto, ma era in fuorigioco.

  • 47'
    

    Rimessa di Kouame per Dzeko in area, che però si fa chiudere dalla difesa del Losanna prima di poter servire il pallone nel mezzo per Piccoli.

  • 46'
    

    Il secondo tempo inizia senza nessun cambio da entrambe le squadre.

  • 48'
    

    Il primo tempo si chiude sullo 0-0 tra Losanna e Fiorentina.

  • 48'
    

    Bel cross da destra di Richardson per Piccoli nel mezzo, che però non arriva all'appuntamento con il pallone.

  • 45'
    

    Sugli sviluppi di un calcio d'angolo ci prova Kouadio da lontano, il pallone finisce sul fondo.

  • 45'
    

    Ci saranno tre minuti di recupero.

  • 44'
    

    Losanna che torna nella metà campo viola, Fiorentina che ha combinato poco niente fino ad ora.

  • 41'
    

    Si è alzata la nebbia sullo stadio e la visibilità è ridotta, la partita viene sospesa per due minuti per poi riprendere.

  • 38'
    

    Calcio d'angolo per la Fiorentina, va alla battuta Nicolussi Caviglia con il pallone, fa suo il pallone Letica in presa alta.

  • 35'
    

    Altro pallone messo nel mezzo all'area viola da Kana-Blylk, interviene in presa alta Martinelli.

  • 32'
    

    Altra occasione per il Losanna

    Cross in area per Baier, Pongracic viene sovrastato dal giocatore che prova la conclusione in porta senza però trovarla da pochi passi.

  • 29'
    

    Brividi in area viola con Dzekp che stava per combinare un pasticcio su un rimpallo, poi Martinelli allontana il palllone in uscita.

  • 26'
    

    Cross di Kouadio per Piccoli che prova la girata, lo chiude Sow.

  • 24'
    

    Occasione per il Losanna

    Butler serve di tacco in area il pallone sulla sinistra a Lekoueiry che spedisce però il pallone fuori.

  • 23'
    

    Che rischio per i viola, con Viti che rende di testa il pallone a Martinelli mentre sta uscendo: il portiere viola blocca il pallone.

  • 22'
    

    Grande azione d'attacco del Losanna, che però si conclude con un traversone sbagliato da destra sulla linea di fondo.

  • 19'
    

    Bel pallone per Piccoli, che però non lo aggancia sul fondo, e anzi, ci casca sopra.

  • 17'
    

    Respinta in area di Kouadio e da lontano ci prova Roche mandando il pallone alto.

  • 15'
    

    Uno-due verso l'area del Losanna tra Kouadio e Richardson, con quest'ultimo che sbaglia il tocco di ritorno con il tacco.

  • 12'
    

    Lancio lungo per Piccoli in area, interviene di testa ad allontanare il pallone Mouanga.

  • 11'
    

    Prova a duellare per il pallone a centrocampo Piccoli, ma viene chiuso da ben due avversari.

  • 8'
    

    Più in palla il Losanna per il momento, che sta giocando fin dall'inizio nella metà campo viola.

  • 5'
    

    Pallone in area viola lanciato rasoterra dal centrocampo, interviene a raccoglierlo Martinelli in uscita.

  • 2'
    

    Fumogeni in campo lanciati dal settore dei tifosi viola, gioco che riprende ora.

  • 1'
    

    Inizia la gara! Forza viola!

