Losanna-Fiorentina 1-0, segnano i padroni di casa con Sigua. Segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com
Losanna-Fiorentina 1-0 (59' Sigua)
Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, P.Marì, Viti ; Kouadio, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouame (54' Fortini); Dzeko, Piccoli.
-
63'
Ancora Lekoueiry che in area salta Fortini e va alla conclusione, chiude sul suo tiro Viti.
-
60'
Losanna vicinissimo al raddoppio!
Losanna che dopo appena un minuto ha l'occasione per segnare il secondo gol, con Lekoueiry che calcia da fuori e Martinelli che interviene con una grande parata.
-
59'
Gol del Losanna
Gol degli svizzeri: Kana-Blylk elude i marcatori in area e da sinistra crossa per Sigua che di testa spedisce in porta il pallone dell'1-0.
-
57'
Piccoli sbaglia a pochi passi dalla porta!
Che errore di Piccoli, che tutto solo davanti alla porta sbaglia davanti al portiere. Errore anche subito dopo, dato che tira addosso a Letica il pallone, ma c'era fuorigioco.
-
54'
Primo cambio per la Fiorentina: esce Kouame, va in campo Fortini.
-
51'
Losanna vicino al gol!
Occasione per Kana-Blylk, che calcia in area di controbalzo con il pallone che non finisce in porta per pochissimo.
-
49'
Stavolta Dzeko innesca Piccoli verso la porta: l'attaccante viola calcia alto, ma era in fuorigioco.
-
47'
Rimessa di Kouame per Dzeko in area, che però si fa chiudere dalla difesa del Losanna prima di poter servire il pallone nel mezzo per Piccoli.
-
46'
Il secondo tempo inizia senza nessun cambio da entrambe le squadre.
-
48'
Il primo tempo si chiude sullo 0-0 tra Losanna e Fiorentina.
-
48'
Bel cross da destra di Richardson per Piccoli nel mezzo, che però non arriva all'appuntamento con il pallone.
-
45'
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo ci prova Kouadio da lontano, il pallone finisce sul fondo.
-
45'
Ci saranno tre minuti di recupero.
-
44'
Losanna che torna nella metà campo viola, Fiorentina che ha combinato poco niente fino ad ora.
-
41'
Si è alzata la nebbia sullo stadio e la visibilità è ridotta, la partita viene sospesa per due minuti per poi riprendere.
-
38'
Calcio d'angolo per la Fiorentina, va alla battuta Nicolussi Caviglia con il pallone, fa suo il pallone Letica in presa alta.
-
35'
Altro pallone messo nel mezzo all'area viola da Kana-Blylk, interviene in presa alta Martinelli.
-
32'
Altra occasione per il Losanna
Cross in area per Baier, Pongracic viene sovrastato dal giocatore che prova la conclusione in porta senza però trovarla da pochi passi.
-
29'
Brividi in area viola con Dzekp che stava per combinare un pasticcio su un rimpallo, poi Martinelli allontana il palllone in uscita.
-
26'
Cross di Kouadio per Piccoli che prova la girata, lo chiude Sow.
-
24'
Occasione per il Losanna
Butler serve di tacco in area il pallone sulla sinistra a Lekoueiry che spedisce però il pallone fuori.
-
23'
Che rischio per i viola, con Viti che rende di testa il pallone a Martinelli mentre sta uscendo: il portiere viola blocca il pallone.
-
22'
Grande azione d'attacco del Losanna, che però si conclude con un traversone sbagliato da destra sulla linea di fondo.
-
19'
Bel pallone per Piccoli, che però non lo aggancia sul fondo, e anzi, ci casca sopra.
-
17'
Respinta in area di Kouadio e da lontano ci prova Roche mandando il pallone alto.
-
15'
Uno-due verso l'area del Losanna tra Kouadio e Richardson, con quest'ultimo che sbaglia il tocco di ritorno con il tacco.
-
12'
Lancio lungo per Piccoli in area, interviene di testa ad allontanare il pallone Mouanga.
-
11'
Prova a duellare per il pallone a centrocampo Piccoli, ma viene chiuso da ben due avversari.
-
8'
Più in palla il Losanna per il momento, che sta giocando fin dall'inizio nella metà campo viola.
-
5'
Pallone in area viola lanciato rasoterra dal centrocampo, interviene a raccoglierlo Martinelli in uscita.
-
2'
Fumogeni in campo lanciati dal settore dei tifosi viola, gioco che riprende ora.
-
1'
Inizia la gara! Forza viola!