Nella foto del suo ultimo gol con la Fiorentina, Gonzalo Rodríguez conserva soprattutto il ricordo di un abbraccio. A venirgli incontro è Davide Astori, compagno di reparto e amico anche fuori dal campo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano viola parte da quell’immagine per raccontare il legame con Davide. Poi torna sul suo addio a Firenze nel 2017 e sul mancato rinnovo del contratto.

L’abbraccio dopo l’ultimo gol in viola

“Astori? Il pensiero che lui non ci sia più mi distrugge ogni giorno. Mi viene da piangere anche solo a parlarne. Era il mio compagno di reparto. Lo porto e lo porterò sempre con me. Conservo ancora una foto dell’ultimo gol segnato con la Fiorentina: c’è Davide che mi viene incontro e mi abbraccia. Giocavamo uno al fianco dell’altro, ci siamo sempre aiutati anche fuori dal campo. Capitava spesso che ci vedessimo pure con le famiglie, i nostri figli hanno la stessa età. In occasione del centenario ho conosciuto anche suo fratello, abbiamo parlato tanto. È stato molto emozionante”.

La fascia passata ad Astori

Quando Gonzalo lasciò Firenze nel 2017, fu Astori a raccoglierne l’eredità da leader: “Già quando ero io il capitano c’erano varie persone che in spogliatoio prendevano parola. Astori, Borja Valero e Tomovic su tutti. Sono molto contento, però, che la fascia l’abbia indossata lui. È stato un esempio di lealtà, lavoro e umanità”.

Il mancato rinnovo e il ritorno al San Lorenzo

Gonzalo racconta che avrebbe giocato volentieri un’altra stagione a Firenze. Nella sua ricostruzione, quando andò a parlare con Pantaleo Corvino, la decisione sul suo futuro era già stata presa: “Non voglio fare polemica, sono passati anni e io sono felice lo stesso. Sarei rimasto volentieri un’altra stagione, ma Corvino non lo permise. Voleva rivoluzionare la squadra e portare alcuni giocatori “fedeli” a lui. Mandò via me, Borja e altri. Quando andai da lui per parlare mi fu chiusa un po’ la porta in faccia: aveva già deciso. Per fortuna sono riuscito a tornare subito al San Lorenzo, il club della mia vita dove ho iniziato a giocare”.