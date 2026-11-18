Gonzalo Rodríguez: "Porto sempre Astori con me. Corvino mi chiuse la porta in faccia alla Fiorentina"
Nella foto del suo ultimo gol con la Fiorentina, Gonzalo Rodríguez conserva soprattutto il ricordo di un abbraccio. A venirgli incontro è Davide Astori, compagno di reparto e amico anche fuori dal campo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano viola parte da quell’immagine per raccontare il legame con Davide. Poi torna sul suo addio a Firenze nel 2017 e sul mancato rinnovo del contratto.
L’abbraccio dopo l’ultimo gol in viola
“Astori? Il pensiero che lui non ci sia più mi distrugge ogni giorno. Mi viene da piangere anche solo a parlarne. Era il mio compagno di reparto. Lo porto e lo porterò sempre con me. Conservo ancora una foto dell’ultimo gol segnato con la Fiorentina: c’è Davide che mi viene incontro e mi abbraccia. Giocavamo uno al fianco dell’altro, ci siamo sempre aiutati anche fuori dal campo. Capitava spesso che ci vedessimo pure con le famiglie, i nostri figli hanno la stessa età. In occasione del centenario ho conosciuto anche suo fratello, abbiamo parlato tanto. È stato molto emozionante”.
La fascia passata ad Astori
Quando Gonzalo lasciò Firenze nel 2017, fu Astori a raccoglierne l’eredità da leader: “Già quando ero io il capitano c’erano varie persone che in spogliatoio prendevano parola. Astori, Borja Valero e Tomovic su tutti. Sono molto contento, però, che la fascia l’abbia indossata lui. È stato un esempio di lealtà, lavoro e umanità”.
Il mancato rinnovo e il ritorno al San Lorenzo
Gonzalo racconta che avrebbe giocato volentieri un’altra stagione a Firenze. Nella sua ricostruzione, quando andò a parlare con Pantaleo Corvino, la decisione sul suo futuro era già stata presa: “Non voglio fare polemica, sono passati anni e io sono felice lo stesso. Sarei rimasto volentieri un’altra stagione, ma Corvino non lo permise. Voleva rivoluzionare la squadra e portare alcuni giocatori “fedeli” a lui. Mandò via me, Borja e altri. Quando andai da lui per parlare mi fu chiusa un po’ la porta in faccia: aveva già deciso. Per fortuna sono riuscito a tornare subito al San Lorenzo, il club della mia vita dove ho iniziato a giocare”.