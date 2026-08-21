Cecchi: "Terrei sia Kean che Fagioli, ma accetterò le scelte di Paratici. Tornare da Roma con un punto sarebbe un'impresa"

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Stefano Cecchi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Io spero che Kean resti, perché al netto di tutto è l'attaccante italiano più forte che ci sia in questo momento. Al tempo stesso se Paratici decidesse che cederlo è l'unico modo per fare cassa, lo accetterei senza perdere neanche un po' l'entusiasmo accumulato in questi mesi. Adesso a Firenze si vede un progetto, finalmente è stato fatto un mercato in funzione della qualità e non dei procuratori. Come leggere questa campagna acquisti quasi inspiegabile? Forse come un regalo di Joseph e Catherine a Rocco?”.

“Terrei anche Fagioli, ma…”

Poi ha aggiunto: “Per Fagioli faccio un discorso simile a Kean: io lo terrei tutta la vita, ma se Grosso non lo vede insieme a Oulai e la Fiorentina decidesse di venderlo me ne farei una ragione. Partita di lunedì? La temo tantissimo. La Roma ad oggi è la terza forza del campionato, ha fatto una compagna acquisti intelligente e ha davvero tante soluzioni. Tornare dall'Olimpico anche solo con un pareggio sarebbe una piccola impresa e contribuirebbe ad alimentare ulteriormente l'entusiasmo”.