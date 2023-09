Sarà una sosta importante in casa Fiorentina per mister Vincenzo Italiano e i desaparecidos d’inizio stagione. Il Corriere Fiorentina, infatti, sottolinea come Ikonè e Barak siano tornati ad allenarsi con i compagni di squadra soltanto di recente. Il francese è stato alle prese con un problema all'anca, accusato durante una delle amichevoli svolte in Inghilterra in estate. Per il calciatore ceco, invece, qualche complicazione fisica dovuta anche a un'infezione virale.

Saranno due innesti importanti per la rosa della Fiorentina, che ritroverà pedine utili alle rotazioni sia in attacco che sulla trequarti. Ikoné, infatti, è pronto sia a far rifiatare Nico Gonzalez che supportarlo nel tridente, mentre Barak servirà per gestire al meglio la condizione di Bonaventura.

Inoltre, aggiungiamo noi di Fiorentinanews.com, alla ripresa si potrebbe rivedere anche Niccolò Pierozzi, terzino destro che ha avuto un problema non da poco alla zona addominale e che è rimasto a Firenze. Le sue condizioni sono migliorate, con il giovane inserito nella lista UEFA per le due partite contro il Rapid Vienna, nonostante non sia poi stato convocato. L'ex Reggina sarà una valida alternativa sulla destra.