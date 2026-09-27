Fiorentina-Signa: 2-0 raddoppio immediato di Gnonto. La diretta testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Signa 2-0 (10' Goncalves, 11' Gnonto)
Fiorentina: Christensen, Dodo, Ranieri, Viery, Joao Mario, Cianciulli, Brescianini, Jimenez, Goncalves, Gnonto, Pellegrino. All.: Vanoli.
Partitella amichevole per la Fiorentina, con Vanoli che sfrutta la sosta per le nazionali per dare minuti e campo a giocatori che vuole riportare in condizione o che vuol far crescere.
Avversario di turno al Viola Park è il Signa, squadra con la quale aveva giocato la prima partita della sua storia esattamente cento anni fa.
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Finisce il primo dei tre tempi in cui è strutturata l'amichevole.
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Palla di Gnonto sulla corsa per Pellegrino. Il sinistro del centravanti finisce sull'esterno della rete del Signa.
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Palla in profondità di Goncalves per Pellegrino, il quale salta il portiere in uscita allungandosi però troppo il pallone. La sua palla in mezzo dal fondo viene messa in angolo dalla difesa del Signa.
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Dopo un'azione insistita della Fiorentina, ci prova dalla distanza Jimenez, ma il suo tiro finisce alto.
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Occasionissima per Pellegrino, che si trova ad indirizzare a rete ad un paio di metri dalla porta avversaria. Borchi di puro istinto riesce a deviare in calcio d'angolo la conclusione a botta sicura dell'attaccante argentino.
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Pellegrino ha una buona opportunità per colpire da centro area. Il suo destro in girata però finisce alto.
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Gnonto trova lo spazio giusto sulla sinistra, guadagna la linea di fondo e mette una palla bassa invitante sulla quale però nessuno interviene per spingere dentro il pallone.
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Punizione battuta direttamente in porta da Cianciulli che viene deviata in angolo da un giocatore del Signa.
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Galoppata di Dodò sulla destra, Pellegrino lo asseconda e il brasiliano viene steso vicinissimo alla linea dell'area di rigore.
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Entra in area Jimenez che fa partire un destro rasoterra in diagonale, largo rispetto alla porta gialloblu.
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Gol della Fiorentina
Raddoppio immediato dei viola con Gnonto che fa partire un destro da dentro l'area, un altro rasoterra stavolta sul palo del portiere che non è stato impeccabile nella circostanza.
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Gol della Fiorentina
Bella azione della Fiorentina con Gnonto che mette una palla a rimorchio per Goncalves che realizza con un rasoterra dal limite.
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Azione personale di Jimenez che oggi gioca in posizione avanzata, sinistro dal limite per lo spagnolo che costringe Borchi a fare una grande parata e a deviare in angolo.
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Calcio d'angolo battuto corto da Gnonto per Joao Mario, colpo di testa ravvicinato di Ranieri, respinge in qualche maniera Borchi, poi pallone allontanato dal Signa.
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Gioco fermo perché c'è da rimettere in sesto la bandierina del calcio d'angolo dopo che Cianciulli l'ha buttata giù.
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Palla messa in Area dove il portiere Borchi non la trattiene, prova ad approfittarne Pellegrino, ma l'arbitro fischia un fallo inesistente all'attaccante viola.
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Presenti un migliaio di persone al Viola Park, a rappresentare la società ci sono Ferrari e Angeloni.
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Via alla partita con la Fiorentina in possesso di palla.