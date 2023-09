A Radio Bruno ha parlato l’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, per parlare di Christian Kouamé, attaccante che lui ha avuto a disposizione nella sua avventura in viola: “Quando è arrivato a Firenze si era fatto male da qualche mese, ma la società voleva investire su un attaccante in prospettiva. A Genova aveva fatto vedere ottime qualità, oltre ad essere un bravissimo ragazzo. Sta continuando a dimostrare di poter essere utilissimo alla Fiorentina. Ora che è recuperato a pieno, ci si può contare al massimo. Non a caso Italiano lo ha voluto tenere. Può giocare in qualsiasi ruolo davanti. Fuori dal campo è simpaticissimo e amatissimo. Poi dentro il campo ci mette tutto se stesso. Non a caso l’anno scorso l’ha giocata lui la finale. E a mio avviso ha ancora margini di crescita per migliorare sotto porta e avere più gol nelle gambe"

E su Duncan, altro giocatore che ha allenato: “Alfred ha un grande mancino, una buona tecnica oltre a un bel fisico. Come anche altri, lui ha qualche problema di continuità. Ma all'interno di una rosa di centrocampisti ci sta bene perché ti dà diverse soluzioni e fa comodo. Lui è un ragazzo introverso, un po' timido, ma non per questo meno bravo. Ha bisogno di sentire la fiducia, ma ormai si è integrato bene all'interno del gruppo”.