Da Grosso a Vanoli: cosa cambia davvero? Ecco i numeri!

Tre partite senza conquistare punti per Fabio Grosso, quattro punti nelle cinque successive per Paolo Vanoli. È da qui che parte il confronto tra le due gestioni della Fiorentina, ma fermarsi alla classifica sarebbe riduttivo. Per capire cosa sia cambiato davvero, è necessario osservare expected goals, tiri totali, conclusioni nello specchio e possesso palla delle partite disputate dai viola sotto la guida dei due tecnici. Il primo dato che salta all’occhio è la produzione offensiva. La Fiorentina di Grosso ha totalizzato 4,15 expected goals in tre partite, con una media di 1,38 a incontro. Quella di Vanoli è salita a 7,62 in cinque gare, raggiungendo una media di 1,52. Un miglioramento che si accompagna a una differenza importante nei risultati: Grosso ha chiuso le sue tre partite a quota zero punti, mentre Vanoli ne ha raccolti quattro.

Più occasioni e una mira migliore: Vanoli parte avanti

Il dato sugli expected goals, da solo, non basta a raccontare tutto. Anche il numero delle conclusioni offre indicazioni interessanti. Con Grosso la Fiorentina ha effettuato 48 tiri in tre partite, una media di 16 a gara, centrando lo specchio 14 volte: poco meno di cinque conclusioni nello specchio per incontro. Con Vanoli, invece, i tiri complessivi sono stati 75 in cinque gare, con una media di 15 a partita. Le conclusioni nello specchio sono salite a 26, pari a 5,2 per incontro. In altre parole, la squadra tira leggermente meno, ma riesce a indirizzare più conclusioni verso la porta avversaria. Anche il rapporto tra tiri totali e tiri nello specchio premia il nuovo corso: con Grosso, circa una conclusione su 3,4 è finita nello specchio; con Vanoli, il rapporto è di una ogni 2,9. È un segnale positivo, perché suggerisce una maggiore precisione nelle conclusioni. Il possesso palla, invece, racconta una sostanziale continuità. La media era del 46% nelle tre gare con Grosso ed è del 45,2% nelle cinque con Vanoli.

Il calendario cambia tutto, ma i punti danno ragione a Vanoli

C’è però un elemento fondamentale da considerare prima di arrivare a una conclusione definitiva: il livello degli avversari. Grosso ha affrontato la Roma in trasferta, una sfida certamente complicata, ma anche Frosinone e Torino al Franchi. Il bilancio offensivo delle tre gare è stato di 4,15 xG complessivi, con una produzione particolarmente alta contro il Frosinone, partita in cui la Fiorentina ha registrato 2,13 xG e 25 tiri. Nonostante questo, la squadra non ha raccolto nemmeno un punto. Il percorso di Vanoli è stato diverso. Nelle cinque partite considerate, i viola hanno affrontato Venezia, Napoli, Genoa, Como e Inter. Tre di queste sfide, contro Napoli, Como e Inter, possono essere considerate impegni di alto livello. Eppure, in questo ciclo la Fiorentina ha conquistato quattro punti: tre grazie alla vittoria contro il Venezia e uno con il pareggio casalingo contro il Napoli. Il dato rende il confronto ancora più interessante.

Il ritorno di Vanoli ha migliorato di poco le cose

Vanoli ha avuto a disposizione più partite e un calendario impegnativo, ma è riuscito a muovere la classifica e, allo stesso tempo, a registrare una media di expected goals superiore a quella della gestione Grosso. Non significa che tutti i problemi siano risolti: la squadra continua a dover migliorare, soprattutto nella fase difensiva e nella gestione dei momenti della partita. Con Vanoli la Fiorentina produce più expected goals in media, centra più spesso la porta e mantiene un possesso palla praticamente identico. Il dato sui tiri totali è leggermente inferiore, ma quello sulle conclusioni nello specchio è migliore. E, soprattutto, sono arrivati quattro punti dopo le tre sconfitte consecutive del periodo precedente.

Al campo l'ardua sentenza

La domanda, quindi, non è soltanto se la Fiorentina sia migliorata con Vanoli, ma se questi segnali possano trasformarsi in una crescita costante. Perché i numeri offensivi e i primi risultati offrono indicazioni incoraggianti, ma il giudizio definitivo deve necessariamente passare dalla solidità difensiva e dalla continuità di rendimento. Per ora, il confronto dà a Vanoli qualche indicazione incoraggiante in più. Il calendario va tenuto in considerazione, ma tra la Fiorentina senza punti di Grosso e quella che ha raccolto quattro punti nelle prime cinque gare di Vanoli una differenza c’è. Sarà il campo a dirci se rappresenta l’inizio di una vera inversione di tendenza.