Il difensore Giulio Donati, svincolatosi da poco più di un mese dal Monza, è stato intervistato in esclusiva da Fiorentinanews.com per parlare anche di Andrea Colpani, uno degli acquisti della Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Ci ha raccontato alcune curiosità riguardanti la personalità e le grandi qualità tecniche del nuovo centrocampista viola.

Donati ci ha inoltre rivelato quanta voglia ha lui e di trovare una nuova squadra e di tornare in campo il prima possibile.

Colpani è uno dei grandi acquisti della Fiorentina. Ci racconta che tipo di giocatore e compagno di squadra è?

“Andrea è un ragazzo d’oro che cerca sempre di migliorarsi, molto umile. Il mister se l’è portato dietro anche per questo; è molto valido tecnicamente e tatticamente, deve però trovare un po’ di cattiveria agonistica secondo me, i talenti sono così. Lui forse è anche troppo un bravo ragazzo, e quindi ogni tanto un po’ di malizia abbiamo cercato di fargliela assimilare, però è uno che si mette sempre a disposizione e arriverà anche ad ottenere quell’aspetto. Alla Fiorentina c’è ancora Nico Gonzalez che è un gran giocatore, e anche Andrea ha delle buonissime qualità tecniche, di dribbling. Fa tanti assist, ha un piede educato e quando rientra mette sempre dei bei palloni. Secondo me può fare molto bene sia come esterno che puro oppure se gioca dietro le punte dato che il mister è uno che sa adattarsi a vari moduli”.

Si aspetta una grande crescita di Colpani con la Fiorentina? Quali traguardi, a suo parere, può raggiungere con la maglia viola?

“Secondo me può fare molto bene. Anche lui come il mister ha alzato l’asticella arrivando in una piazza importante con concorrenza. Però allo stesso tempo può sviluppare il gioco offensivo: magari al Monza certe volte eravamo un po’ più difensivi, quindi con la Fiorentina può fare molto bene e mettersi in mostra in Europa. A livello personale sicuramente crescerà molto, avrà a disposizione dei compagni sicuramente di un livello superiore rispetto a quando era al Monza anche come curriculum, e sarà quindi stimolato. La Fiorentina allo stesso tempo ha sicuramente preso un giocatore di qualità, che da titolare o a partita in corso, il mister potrà utilizzarlo nel corso della stagione in vari modi. Si tratta sicuramente di uno dei migliori giocatori della Serie A dell’anno scorso, a Monza ha fatto benissimo, è stato l’elemento più importante senza ombra di dubbio insieme a Di Gregorio, quindi anche a Firenze sicuramente farà bene”.

Domanda per lei: quali sono i suoi prossimi progetti per il futuro?

“Per quanto riguarda me invece sto aspettando di ritrovare squadra, perché la volontà è quella di continuare. Sto molto bene fisicamente, ho 34 anni, quindi penso che ancora due o tre anni sicuramente li posso giocare, e quindi mi auguro di ricevere presto la chiamata per un progetto interessante. Ho tanta passione, voglio continuare a giocare e l’importante è che ci sia il gradimento e la fiducia da parte della società. E io ci metterò tutto il resto”.