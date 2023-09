Primavera, Fiorentina-Milan 0-0 Spingono i viola, Vitolo impegna Bartoccioni. Segui la nostra diretta testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Milan 0-0

FIORENTINA (3-4-2-1): Martinelli; Biagetti (C), Baroncelli, Romani; Vigiani, Vitolo, Harder, Denes; Braschi, Rubino; Caprini

A disp.: Tognetti, Maggini, Elia, Sadotti, Spaggiari, Scuderi, Gudelevicius, Fortini, Mignani, Padilla, Guidobaldi

All.: Daniele Galloppa

38' VIGIANI! Caprini sbaglia malamente un facile filtrante per Vigiani ma la sfera in qualche modo arriva lo stesso al laterale gigliato che di punta cerca la porta, mura in uscita bassa Bartoccioni e riesce ad allontanare la minaccia poi il Milan con Simic

35' Notevole anticipo di Biagetti che si mangia Sia ma poi si fa ingolosire dalla possibilità del tiro dai 25 metri e spedisce il pallone in orbita con un fendente molto velleitario

33' VITOLO! Ben imbeccato da Denes il centrocampista viola si inserisce in area ma il suo destro è troppo centrale, Bartoccioni riesce a respingere

31' Problemi per Harder che non è in grado di proseguire la partita. Il centrocampista viola è costretto ad uscire e abbandona il campo molto abbattuto. Al suo posto Gudelevicius, centrocampista lituano al rientro da un infortunio

28' Denes salta secco Bakoune ma poi vuole portare troppo palla anzichè calciare col destro e la difesa lo chiude, contropiede Milan e liscio di Baroncelli, intervento difensivo fantastico di Biagetti su Camarda. Chiusura splendida del capitano viola

27' Prima ammonizione che arriva anche in casa Milan, la rimedia Bakoune che entra con troppa irruenza su Rubino, oltretutto da tergo

25' Gestisce molto molto male Vigiani una situazione di gioco molto ficcante creata dalla Fiorentina, sull'apertura di Harder il figlio d'arte traccheggia troppo incaponendosi nell'uno contro uno con Magni e finendo per regalare il pallone a Bartoccioni con un cross molle

21' Primo giallo della gara, è per Rubino che commette fallo ai danni di Sia, fermando una bella iniziativa ospite

19' Ci prova il polacco Stalmach che spara in porta dal limite la corta respinta di Romani sul cross di Bakoune, palla fuori

16' Dialogano Denes e Romani sulla fascia sinistra col terzo centrale viola che partecipa alla manovra offensiva arrivando quasi all'area di rigore rossonera, chiude l'azione Denes che crossa troppo a ridosso di Bartoccioni, facile l'uscita del portiere ospite

14' Spinge sulla destra Bakoune, 2006 molto interessante, poi crossa alla ricerca dei compagni in area ma trova l'uscita di personalità da parte di Martinelli che allontana il pallone da una zona caldissima

13' SIA! Risponde subito il Milan allo squillo della Fiorentina. Liberato alla conclusione da posizione molto favorevole l'attaccante ospite, spara alto sopra la traversa della porta di Martinelli

12' BRASCHI! Scambiano molto bene i due attaccanti gigliati Braschi e Caprini con la perfetta rifinitura del compagno di reparto che libera quest'ultimo, conclusione debole e centrale da ottima posizione e para quindi Bartoccioni, senza problemi

10' Cross al centro di Scotti, brutto buco di Baroncelli che riesce solo a deviare ma almeno impedisce a Camarda di arrivare sul pallone

9' Brutto errore di Scotti che favorisce Braschi ma la punta viola è troppo frettolosa nel puntare l'area di rigore e viene chiusa da Nissen

7' Buono l'avvio viola, soprattutto sul piano del ritmo e dell'intensità, la Fiorentina fa girare palla con qualità. Vigiani salta Magni e crossa, Caprini impatta di testa ma non in modo pulito, può liberare la difesa del Milan

4' Gran bel numero del magiaro Denes che con una veronica salta secco Bakoune sulla linea laterale, netto fallo del terzino lombardo ai suoi danni

3' Rubino al centro, la difesa respinge e poi fuorigioco fischiato proprio a Rubino che nel frattempo aveva recuperato la sfera e impegnato Bartoccioni ad una respinta non facile

3' Inizio aggressivo della Fiorentina, Harder guadagna un corner della cui battuta si incaricherà Rubino col destro a rientrare

1'Partiti! FORZA VIOLAAAAA!

Giornata storica per la Fiorentina e anche per il suo settore giovanile: oggi andrà in scena la prima partita della Primavera allo stadio Curva Fiesole del Viola Park.

Avversario di lusso perché il Milan è capolista a punteggio pieno mentre la squadra di Galloppa è ancora in cerca della prima vittoria. Appuntamento alle 13 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.