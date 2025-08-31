La Fiorentina esce dal campo del Torino con un pareggio. Gioco che latita, polveri bagnate per Kean. De Gea però è ancora una volta eccezionale
Torino-Fiorentina 0-0
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo (46' Kouadio), Pongracic, Ranieri; Dodô, Sohm (46' Fagioli), Mandragora (66' Ndour), Gosens; Gudmundsson (83' Fazzini); Piccoli (77' Dzeko), Kean.
A disp.: Martinelli, Lezzerini, Pablo Marì, Viti, Parisi, Fortini, Nicolussi Caviglia, Sabiri.
All.: Stefano Pioli
Seconda giornata di Serie A per la Fiorentina di Stefano Pioli. I Viola, impegnati sul campo del Torino, cercano il successo che è sfumato nel primo appuntamento del nuovo campionato a Cagliari. Appuntamento alle ore 18:30.
92'
Finisce qui
Termina la gara, senza gol: è 0-0 all'Olimpico di Torino
92'
Fagioli prova a calciare di prima dopo una respinta difensiva del Torino: tentativo a dir poco velleitario, pallone in curva
90'
Abisso assegna 4 minuti di recupero
89'
Fazzini sbaglia un brutto appoggio e innesca la ripartenza del Torino, arriva al cross sul fondo la squadra di Baroni ma è perfetto Dodô in chiusura sul secondo palo, corner per i piemontesi
86'
Fagioli mette in mezzo, il Torino libera l'area e puntuale arriva l'ennesimo fischio di Abisso. Un metro arbitrale che definire eccessivamente poco tollerante quello di oggi, è un eufemismo
86'
Dodˆo si fa beffe di Lazaro e viene abbattuto, ammonito il difensore del Torino e piazzato interessante per la Fiorentina
84'
Gosens chiude, ma concede il corner. Ancora un tiro dalla bandierina per il Torino
83'
Fuori Gudmundsson, dentro Fazzini. Ultimo cambio per la Fiorentina
81'
Torino che inserisce Tameze per Asllani e Aboukhlal per Ngonge
-
Fallo di Gudmundsson su Asllani, che accusa il colpo e rimane a terra. Gioco fermo
-
Ranieri rinvia in maniera sbilenca ed è corner per il Torino, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina c'è un intervento falloso che sorride alla Fiorentina
-
Pioli inserisce Dzeko al posto di Piccoli, quarto cambio in casa viola
-
Fuori Ilic e Biraghi, dentro Lazaro e Gineitis per il Torino
-
Dodô serve Ndour che si libera molto bene con una finta sul sinistro, ma dai 16 metri calcia in maniera imbarazzante, ciabattando il pallone da posizione davvero favorevole, respinge la difesa granata
-
Pongracic viene ammonito per un fallo su Adams. Secondo giallo per la Fiorentina, dopo quello per Sohm (uscito a fine primo tempo)
-
Gudmundsson subisce fallo e c'è una punizione per la Fiorentina: Fagioli scodella per Gosens che supera Israel ma la sfera colpisce alzandosi sopra la traversa in modo incredibile. L'arbitro ravvisa un fallo di Ranieri su Biraghi, che ‘salva’ il centravanti viola da un incredibile situazione
-
Corner lungo di Biraghi, difende alla grande Gosens che anticipa Coco e viene steso dal difensore del Torino. Punizione Fiorentina, viola che possono ora uscire
-
Biraghi riceve ancora sugli sviluppi del corner e crossa a cercare Adams, lo scozzese non ci arriva e Piccoli chiude ancora in calcio d'angolo
-
Ngonge scarica per Biraghi che mette in mezzo, Dodô devia in corner il cross dell'ex giocatore della Fiorentina, che si incaricherà anche del successivo tiro dalla bandierina
-
Entra Ndour per la Fiorentina, fuori Mandragora, tra l'altro ex della gara
-
Calcia Asllani, esce De Gea che libera l'area col pugno
-
Vlasic sfida Kouadio e alla fine riesce a fermarlo, concedendo però un calcio d'angolo al Torino
-
Cambio per il Torino: fuori Simeone e dentro Adams. Prima sostituzione della gara in casa granata
-
Cross di Gudmundsson, Piccoli lotta con Coco che lo anticipa, la sfera si alza e Ranieri col sinistro mastica malissimo il tiro, non sfruttando una potenziale ottima occasione
-
Stupendo lancio di prima per Mandragora, scatta Gudmundsson alle spalle di Casadei e Coco riesce a chiudere in corner sul cross basso dell'islandese a cercare le punte viola in area
-
Ranieri astuto riesce a fregare Asllani e rimettere al centro, Kean vuole a tutti i costi un pallone su cui era messo molto meglio Gudmundsson, viene a contatto con Ilic e perde palla. Sulla ripartenza del Torino bravissimo Mandragora a chiudere e subire anche fallo
-
Gosens rientra in campo, può riprendere fortunatamente la partita il numero 21 della Fiorentina
-
Cade male Gosens dopo un duello aereo con Casadei, sbattendo fortissimo sulla schiena. Il tedesco viene quindi preso in cura dallo staff medico viola e riesce a rialzarsi dopo il duro colpo, abbandonando però momentaneamente il campo
-
Ancora Dodô
Cross dalla sinista di Ranieri, inserimento sul secondo palo di Dodô che schiaccia di testa trovando
53'
Spinge a destra Dodˆo, che poi accelera e mette in mezzo, sponda e conclusione di Mandragora che viene respinta
-
Pericoloso il Torino grazie ad un pallone gestito in modo maldestro dalla Fiorentina, Ranieri è bravissimo a chiudere sul pallone basso di Ilic, Simeone successivamente non riesce a calciare in maniera pulita da posizione invitante, chiude Pongracic e Dodô riparte
-
Il Torino riparte ma non sfonda: Pongracic chiude con i tempi perfetti su Ngonge, ottenendo la rimessa dal
-
Uscita dal basso pessima del Torino, Dodô recupera ma non è freddo nella gestione, accelera ma finisce per portarsi il pallone sul fondo da solo
-
Duello rusticano Maripan-Piccoli, col difensore cileno che se la cava con tanto mestiere per fermare la punta viola, che stava per involarsi in area
-
Via alla ripresa, FORZA VIOLA!
-
Cambi all'intervallo: debutta in Serie A Kouadio (benvenuto ragazzo), dentro anche Fagioli. Fuori Comuzzo e Sohm
-
Abisso non assegna recupero, finisce il primo tempo sul punteggio di 0-0
-
Maripan interviene duramente su Piccoli, punizione viola. Dodô sugli sviluppi salta secco il marcatore e crossa in mezzo, Piccoli spizza, Kean al volo calcia benissimo trovando una respinta decisiva, poi è Mandragora che chiude l'azione col sinistro da fuori, Israel è attento e blocca a terra
-
Ancora De Gea decisivo
Vlasic in verticale per Ilic che serve al centro Simeone, controllo e sinistro dell'argentino su cui De Gea è ancora prodigioso nell'alzare sopra la traversa
-
Ancora il Torino in avanti, stavolta calcia di sinistro dai 20 metri Casadei, che però spedisce un tiro lemme lemme tra le braccia di De Gea
-
Ngonge si accentra e cerca il secondo palo col mancino, pallone teso ma sulla figura di De Gea che è super reattivo ad andare giù e parare
-
Gudmundsson mette in mezzo a uscire, pallone respinto da Ngonge di testa, controllo e tiro di Comuzzo stupendo col pallone che esce di pochissimo!
-
Dodô rallenta, aspetta e poi fa secco Vlasic: fallo netto del croato che lo butta giù, ammonito l'ex West Ham e Cska Mosca
-
Israel para su Piccoli!
Gudmundsson delizioso per Sohm che parte a campo aperto, Piccolisi muove bene spara un destro potente su cui Israel però riesce a intervenire, sarà corner per la Fiorentina, grandissima occasione per l'ex Cagliari
-
Riesce a liberarsi con forza tra i due difensori del Torino Kean, servito da Mandragora, poi però è troppo frettoloso ed egoista il centravanti viola, che spara un sinistro sbilenco dal limite dell'area anzichè cercare un compagno
-
Molto bravo Comuzzo a chiudere una pericolosa iniziativa del Torino, deviando il pallone messo al centro da Vlasic a cercare i compagni in area. Il difensore viola compie un ottimo intervento
-
Buona la battuta di Asllani, svetta Maripan che impatta forte ma spedisce alto sopra la traversa della porta viola. Nessun brivido per De Gea stavolta
-
Un po' troppo irruente Sohm, che finisce di fatto per calpestare Ngonge togliendo uno scarpino. Piazzato insidioso per il Torino, Asllani pronto a cercare il centro
-
Corner di Mandragora ad uscire e Abisso fischia fallo di Gosens su Ngonge. La spinta del tedesco sul giocatore del Torino in effetti c'è stata, stavolta
-
Kean servito bene da una bella sponda aerea di Piccoli sfida Pedersen e ottiene un calcio d'angolo facendosi deviare sul fondo il proprio cross
-
Ancora Gudmundsson a suggerire per il movimento ad aprirsi leggermente di Kean, che fa sfilare il pallone e poi calcia a rete dai 20 metri, in modo un po' frettoloso: sfera fuori sul primo palo
-
Fa girare bene Gudmundsson che apre a destra per Dodô, traversone bello del sudamericano e Kean a centro area si coordina sparando malamente altissimo in sforbiciata
-
Sohm stende Simeone e viene ammonito, primo giallo della gara, per il numero 7 della Fiorentina. In precedenza pallone perso con troppa leggerezza da Piccoli
-
Bell'idea di Dodô
Lancio lungo di Ranieri all'indirizzo di Piccoli, esce addirittura di testa molto fuori dall'area Israel, sfera che arriva a Dodô, controllo e tiro da lontanissimo del brasiliano che finisce alto davvero di poco
-
Gioco che si ferma momentaneamente per uno scontro fortuito tra Simeone e Mandragora, autore di un'ottima chiusura difensiva sugli sviluppi di un cross di Biraghi. Fallo dell'ex attaccante viola e punizione Fiorentina, può ripartire la squadra viola
-
Fallo in attacco ravvisato da Abisso sulla punizione per il Torino, la Fiorentina può così ripartire
-
Fallo di Sohm su Simeone, piazzato per il Torino sulla trequarti viola di cui dovrebbe incaricarsi Biraghi, anche se sulla sfera c'è anche Asllani
-
Azione promettente della Fiorentina avviata da un bellissimo filtrante di Pongracic per Gudmundsson, buono lo scambio tra l'islandese e Kean che apre per un solissimo Dodô, è poi disastrosa la gestione del pallone del brasiliano che sbaglia tutto, scelta tempo e qualità, nel tentativo di servire in profondità Comuzzo
-
De Gea subito provvidenziale!
Dormitona della Fiorentina e chiusura molto leggera di Ranieri, il Torino è pericolosissimo con Casadei: pallone di prima di Simeone per l'inserimento della mezzala torinese che calcia in porta ma trova sulla sua strada De Gea, grande parata del portiere spagnolo
-
Kean cerca di servire col tacco Piccoli di prima, bella l'idea del numero 20 della Fiorentina, che cogli però contro tempo il nuovo arrivo
-
Intervento robusto su Dodô di Biraghi, l'ex viola rischia anche l'ammonizione entrando in netto ritardo sul terzino brasiliano. Abisso però nell'occasione non sceglie di adottare alcun provvedimento disciplinare
-
Piccoli di prima intenzione cerca di servire Gosens sulla verticalizzazione di Sohm, l'esterno tedesco cerca di fare da sponda al volo per Kean ma non è preciso. Non era tuttavia facile ammorbidire bene quel pallone
-
Intervento difensivo molto approssimativo di Maripan, che rischia di sorprendere anche Israel, è attento però il portiere del Torino che fa sua la sfera in presa alta
-
Simeone tiene bene palla sulla pressione di Pongracic e viene steso da Ranieri. Ben due ex Fiorentina tra le fila del Toro tra i titolari oggi, oltre all'ex attaccante viola c'è infatti Biraghi
-
Si parte all'Olimpico
Via alla sfida! FORZA VIOLA!