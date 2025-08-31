Torino-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Seconda giornata di Serie A per la Fiorentina di Stefano Pioli. I Viola, impegnati sul campo del Torino, cercano il successo che è sfumato nel primo appuntamento del nuovo campionato a Cagliari. Appuntamento alle ore 18:30.
La nostra DIRETTA
Fiorentinanews.com vi accompagnerà, come di consueto, con la DIRETTA testuale dell'incontro. Per seguirla vi basterà restare collegati su questa pagina, aggiornandola di continuo. Inoltre, vi terremo informati anche nel pre e nel post partita. Seguiteci!
