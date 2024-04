La Fiorentina sogna Zaccagni... Ma lui è a un passo dal rinnovo con la Lazio

Un timido interessamento della Fiorentina per Mattia Zaccagni, niente di più. L'esterno della Lazio costa e non poco, ma con il contratto in scadenza nel 2025 i margini per una possibilità c'erano.

Verbi al passato, perché come riportato da Alfredo Pedullà, nella notte l'entourage del calciatore e la società biancoceleste avrebbero trovato l'accordo totale per il rinnovo fino al 2029. Niente viola, dunque, per Zaccagni, che continuerà la sua avventura a Roma.