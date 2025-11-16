Niente da fare per Gudmundsson: una prestazione incolore dell'attaccante della Fiorentina taglia fuori l'Islanda dal Mondiale
Albert Gudmundsson non andrà al Mondiale. L'attaccante della Fiorentina rimarrà a Firenze la prossima estate anziché partire per l'America.
Gudmundsson fuori
Fatale la sconfitta dei suoi contro l'Ucraina, che si è qualificata per gli spareggi nel girone vinto dalla Francia. Per il numero 10 della Fiorentina e dell'Islanda, 90' in campo, senza però lasciare acuti di spessore.
Islanda a casa
Le reti, nel finale di gara, di Oleksandr Zubkov al 83' e di Gutsuliak al 90+3' hanno condannato Gudmundsson e i suoi. Per l'attaccante della Fiorentina, in gol nell'ultima partita prima della sosta, niente da fare dunque. Una partita incolore come quella di tutta la nazionale islandese.
