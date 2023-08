Fiorentina-Rapid Vienna 0-0, traversa degli austriaci! Segui la DIRETTA TESTUALE di Fiorentinanews.com

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.

Fiorentina-Rapid Vienna 0-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Bonaventura, Gonzalez, Kouame; Nzola.

24' Ammonito Kerschbaum per fallo commesso su Gonzalez.

21' Bonaventura serve Kouame che cerca il tiro da lontano, conclusione che viene ribattuta subito dagli avversari.

18' Primi cartellini gialli della gara: ammoniti Mandragora e Kuhn per una scaramuccia in campo.

15' Che occasione per la Fiorentina!!! Nzola va al colpo di testa anticipato da un difensore avversario.

14' Ancora Rapid Vienna all'attacco, con Grull che va al tiro calciando alto.

14' Ci prova Arthur calciando da fuori, tiro deviato dalla difesa austriaca.

12' Occasione per la Fiorentina con Biraghi, che prova la sventola di sinistro da appena dentro l'area sfiorando il palo.

10' Bel recupero palla a centrocampo del Rapid Vienna, va poi al tiro da fuori Grull. La conclusione viene parata da Terracciano.

7' Traversa di Mayulu! Il giocatore del Rapid Vienna si ritrova il pallone sui piedi in area e lo scaglia di potenza verso la porta centrando in pieno il legno.

5' Primi minuti di gara spezzati dai continui falli dei giocatori del Rapid.

2' Bella giocata a destra di Gonzalez che va via al diretto marcatore, poi però serve il pallone dove non c'è nessuno.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Una notte campale per la Fiorentina e tutto il popolo viola. Questa sera, alle ore 20:00, il Rapid Vienna scende in campo all'Artemio Franchi per il ritorno dei playoff di Conference League. Per la banda di Vincenzo Italiano c'è un 1-0 da recuperare, con tanto da perdere ma anche tantissimo da guadagnare.

