Tornerà in campo martedì la Fiorentina di Raffaele Palladino al Viola Park per preparare la sfida contro l'Atalanta. La squadra viola si riposa in attesa di ritrovare con sé anche i giocatori partiti per le gare con le proprie nazionali, con il gruppo che tra due giorni sarà al completo.

Unico assente certo è Andrea Colpani, ancora ai box dopo la lussazione al mesopiede di metà febbraio che lo costringe a stare con un tutore. A inizio settimana l'ex Monza si è sottoposto a una visita di controllo, ma i temi di rientro non sono ancora certi.