Fiorentina-Inter: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Questa sera la Fiorentina di Raffaele Palladino torna in campo per recuperare la sfida di dicembre contro l’Inter, inizialmente sospesa e poi rinviata per il malore del centrocampista viola Edoardo Bove. A poco piu di dire mesi da quell’episodio le due squadre torneranno in campo per concludere la partita: si inizierà dal 17’ con una rimessa laterale a centrocampo per la Fiorentina. Il tecnico gigliato è in emergenza, ha infatti a disposizione soltanto 14 giocatori di movimento piu alcuni primavera: l’assenza forzata di Adli, oltre che l’impossibilitò di schierare i nuovi arrivati, imporrà al tecnico di trovare nuove alternative. Tornano tra i convocati sia Cataldi che Colpani, anche se ci sarà capire quale siano le loro reali condizioni fisiche, e se gli infortuni sono già alle spalle. In attacco tutto sarà affidato, molto probabilmente, al tridente Gudmundsson-Kean-Beltran.

