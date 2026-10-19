Amoruso: "Ndour è 1.90 e non vince un contrasto, Mastantuono non ha puntato il difensore ammonito. Hanno stancato"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Non ci sta più Lorenzo Amoruso, ex centrale viola e opinionista per Rtv38, in particolare su un paio di singoli come Ndour e Mastantuono, tra i peggiori ieri secondo lui.
“Hanno stancato tutt'e due”
“Fino a una settimana fa non sarebbero mai usciti, nessuno dei due. Ora si vede che hanno iniziato a stancare anche Vanoli. Non si può non puntare l'uomo ammonito, è da demenza senile, e non esiste che uno alto un metro e novanta non vinca un contrasto".
Maledetta sosta
"E' cambiata tutta la squadra e siamo al solito punto di un anno fa, alla Fiorentina non è servita a una mazza la sosta”.
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