Amoruso: "Ndour è 1.90 e non vince un contrasto, Mastantuono non ha puntato il difensore ammonito. Hanno stancato"

Non ci sta più Lorenzo Amoruso, ex centrale viola e opinionista per Rtv38, in particolare su un paio di singoli come Ndour e Mastantuono, tra i peggiori ieri secondo lui.

“Hanno stancato tutt'e due”

“Fino a una settimana fa non sarebbero mai usciti, nessuno dei due. Ora si vede che hanno iniziato a stancare anche Vanoli. Non si può non puntare l'uomo ammonito, è da demenza senile, e non esiste che uno alto un metro e novanta non vinca un contrasto".

Maledetta sosta

"E' cambiata tutta la squadra e siamo al solito punto di un anno fa, alla Fiorentina non è servita a una mazza la sosta”.