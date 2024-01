Sassuolo-Fiorentina, segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Sassuolo-Fiorentina, anticipo del sabato di befana di Serie A. Viola già sicuri di chiudere il girone di andata al quarto posto, ma stasera hanno comunque un'occasione importante per allungare sulle inseguitrici. Nero-verdi inguaiati in classifica, a caccia disperata di punti per scongiurare la zona retrocessione.

Calcio d'inizio alle ore 20:45: FiorentinaNews.com vi offrirà la DIRETTA TESTUALE dell'incontro, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Sassuolo-Fiorentina